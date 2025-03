OM : Une menace en moins pour De Zerbi, Pablo Longoria soulagé !

L’OM voit une menace potentielle pour Roberto De Zerbi s’éloigner. Alors que des rumeurs envoyaient l’entraîneur marseillais en Serie A, la piste menant à la Juventus semble s’être refroidie.

Mercato OM : La Juventus a d’autres priorités que Roberto De Zerbi

L’avenir de Roberto De Zerbi à l’OM a été au centre de plusieurs spéculations ces dernières semaines, avec un intérêt prononcé de la Juventus. Les Bianconeis seraient très intéressés par ses services en vue de succéder à Thiago Motta, en manque de résultats. La défaite cuisante de la Juve face à l’Atalanta avait fragilisé peu plus la situation de l’actuel entraîneur turinois, ouvrant la porte à des rumeurs sur son remplacement par De Zerbi.

Toutefois, des voix s’élèvent pour privilégier d’autres options, notamment Antonio Conte, jugé plus apte à apporter des résultats immédiats. L’ancien défenseur de la Juventus, Leonardo Bonucci, a même exprimé son soutien à Conte, soulignant son expérience et sa capacité à gagner rapidement. « Ça dépend de ce que veulent les dirigeants. S’ils veulent gagner maintenant, il faut prendre Antonio Conte » a-t-il déclaré à La Gazzetta dello Sport.

Son avenir à l’Olympique de Marseille se dégage

L’ancien défenseur central a également évoqué la possibilité de donner du temps à Thiago Motta pour construire un projet à long terme à la Juventus. De plus, Gian Piero Gasperini, l’entraîneur de l’Atalanta, est également évoqué comme un candidat potentiel. Ces développements semblent indiquer que la Vieille Dame a d’autres priorités que Roberto De Zerbi.

Pour l’Olympique de Marseille et son président, Pablo Longoria, cette tendance est un ouf de soulagement. La perspective de conserver De Zerbi, un entraîneur qui a su relancer l’équipe phocéenne et la positionner à la deuxième place de Ligue 1, se renforce. Même si l’AC Milan reste en embuscade, l’éloignement de la Juventus réduit sans doute la pression sur l’OM. Le maintien de De Zerbi sur le banc marseillais semble désormais plus assuré.