ASSE : Dissolution des GA et MF, les supporters des Verts reçoivent un soutien de taille

Alors que la dissolution de deux groupes de supporters de l’ASSE, les Green Angels et les Magic Fans, est en cours, le sénateur de la Loire, Pierre-Jean Rochette, s’est rangé du côté du peuple vert qu’il défend fermement.

ASSE : Les Green Angels et Magic Fans menacés de dissolution

L’ASSE pourra finalement compter sur l’ensemble de ses supporters jusqu’à la fin de cette saison. Néanmoins, la dissolution des Green Angels et des Magic Fans est envisagée pour la saison prochaine. Le ministère de l’Intérieur projette en effet de dissoudre ces deux groupes ultras de l’AS Saint-Étienne, ainsi que ceux de trois autres clubs : le FC Nantes, le RC Strasbourg et le Paris FC.

Selon les informations de L’Équipe, ces groupes auront la possibilité de se défendre devant une commission composée de huit membres (quatre magistrats et quatre personnalités issues des instances sportives).

Le sénateur Rochette s’indigne et craint pour l’AS Saint-Etienne

Dans l’attente de la notification officielle de la décision du ministère de l’Intérieur, Pierre-Jean Rochette, sénateur de la Loire et fervent supporter de l’ASSE, a exprimé son indignation face à cette décision gouvernementale. Il se dit écœuré et s’inquiète sérieusement pour la survie des Verts sans les GA92 et les MF91, dénonçant une méthode inappropriée.

« Les ultras de l’ASSE sont les pires de France ? Absolument pas. […] Je pense que le ministère de l’Intérieur commet une erreur totale. […] Vous pouvez dissoudre, cela fera un effet d’annonce, mais ne réglera aucun problème de fond », a réagi le sénateur sur Ici Saint-Étienne Loire.

« Je sais qu’il y a des éléments qui débordent et qui parfois n’ont pas leur place au stade, mais dissoudre un groupe entier qui contribue à la ferveur du stade Geoffroy-Guichard, c’est participer à la mort du club », a-t-il ajouté.

« Allons vers des solutions plus pratiques, évitons de faire payer tout un collectif »

Selon l’élu ligérien, le ministère de l’Intérieur doit trouver des solutions plus appropriées et efficaces pour les quelques individus qui se comportent mal.

« Donc, allons vers des solutions plus pratiques ! Mais évitons de faire payer tout un collectif qui travaille pour mettre de l’ambiance dans un stade, pour faire des tifos qui marquent les esprits, qui marquent l’identité de notre département et d’un club, parce qu’on n’arrive pas à régler le problème concernant quelques individus qui se comptent sur les doigts d’une main », a proposé Pierre-Jean Rochette.