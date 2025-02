ASSE : L’équipe de Saint-Etienne coule, les supporters mettent la pression pour le maintien

Les supporters de l’ASSE sont en colère à la suite de la défaite de leur équipe face au Stade Rennais au stade Geoffroy-Guichard, samedi dernier. Deux jours plus tard, ils sont toujours remontés contre les Verts à qui les Green Angels ont transmis un nouveau message.

ASSE : Horneland comprend la frustration des supporters après la défaite face au Stade Rennais

L’ASSE n’a pas réussi à prendre sa revanche sur le Stade Rennais, qui l’avait largement dominé lors du match aller (5-0). Les Verts se sont inclinés une nouvelle fois face aux Rouge et Noir (0-2), devant plus de 30 000 supporters à Geoffroy-Guichard. Les Stéphanois ont encaissé un but en chaque période et n’ont pas su trouver les ressources nécessaires pour satisfaire leur public en feu.

Déçu par la prestation de son équipe, Eirik Horneland a eu du mal à expliquer cette nouvelle défaite : « C’est difficile de trouver les mots après un match pareil. On a manqué d’expérience, de rigueur et d’efficacité. » Le technicien norvégien a tenu à adresser un message aux supporters, visiblement très déçus : « Je le répète souvent : les supporters sont le cœur de ce club. Ils méritent mieux. Ils veulent voir leur équipe se battre pour le maintien et ils ont raison d’être frustrés. »

Les Green Angels ne décolèrent pas : « Si vous n’aimez pas la Ligue 1, n’en dégoûtez pas les autres… »

La colère des supporters de l’ASSE s’est exprimée sans détour à l’issue de la rencontre. Les joueurs, venus remercier le public, ont été vivement interpellés : « On veut une équipe digne de ce maillot ! », ont-ils scandé.

Ce lundi, la tension ne retombait pas. Le groupe ultra Green Angels 92 a déployé une banderole devant le centre d’entraînement, appelant les joueurs à réagir : « Si vous n’aimez pas la Ligue 1, n’en dégoûtez pas les autres… » Une pique humoristique pour inciter les joueurs à se surpasser.

L’ASSE occupe actuellement une place de barragiste, à un point du Havre AC et à trois points de Montpellier HSC. La situation est critique et chaque match est désormais une finale. Le prochain rendez-vous des Verts, c’est le samedi 15 février au Vélodrome face à l’OM. Ce match se disputera en l’absence du peuple vert, qui est interdit à Marseille.