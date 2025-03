Mercato PSG : Rebondissement pour Viktor Gyökeres !

Annoncé sur les tablettes du PSG, Viktor Gyökeres aurait enfin pris une décision concernant son avenir à quelques mois du mercato estival. Le serial buteur suédois pourrait snober le Paris SG.

Mercato PSG : Viktor Gyökeres toujours dans le viseur du Paris SG

Devenu l’un des attaquants les plus en vue d’Europe, Viktor Gyökeres enchaîne les belles performances. Après une saison 2023-2024 déjà exceptionnelle avec 43 buts en 50 matchs, l’international suédois fait encore mieux cette année avec 39 réalisations et 9 passes décisives en 40 rencontres. Un rendement qui attire naturellement les cadors européens, dont le PSG.

Lire aussi : Mercato : Viktor Gyökeres au PSG cet hiver ? Luis Enrique lâche une bombe

Fixée à 100 millions d’euros, la clause libératoire de Viktor Gyökeres aurait finalement été revue à la baisse. Selon A Bola, le Sporting Portugal et l’entourage du joueur ont trouvé un accord afin de faciliter son départ pour une somme située entre 65 et 75 millions d’euros. Un montant nettement plus accessible qui devrait attirer encore davantage de prétendants.

Lire aussi : Mercato PSG : Le Paris SG prêt à tout pour Viktor Gyokeres

Le PSG cible le prolifique attaquant suédois depuis l’été dernier, mais n’a pas encore réussi à convaincre le joueur et les dirigeants du Sporting Portugal. Alors que le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos, surveille toujours la situation, le quotidien portugais A Bola révèle que Viktor Gyökeres ne privilégie pas un départ vers la capitale française.

La Premier League semble être le choix de l’international suédois, notamment Manchester United, pour retrouver son ancien technicien. La presse portugaise évoque régulièrement la possibilité d’une réunion avec Ruben Amorim, désormais à Manchester United. Pour le moment, rien n’est encore officiel.

Lire aussi : PSG Mercato : Le Sporting Portugal prépare le départ de Viktor Gyökeres

Le Paris Saint-Germain n’est pas dans l’urgence de recruter un attaquant. Luis Enrique dispose de nombreuses gâchettes offensives qui livrent de belles performances. Le Bayern Munich, le Real Madrid et le FC Barcelone s’intéressent également à Viktor Gyökeres.