Viktor Gyökeres lâche une bombe : Un transfert au PSG acté ?

Priorité du PSG pour le poste de numéro de 9, Viktor Gyökeres a fait une annonce forte sur son avenir avec le Sporting Portugal. Le club de la capitale pourrait réaliser un très gros coup dans les mois à venir.

Viktor Gyökeres veut terminer la saison au Sporting Portugal

Viktor Gyökeres, l’attaquant suédois en vogue, continue d’affoler les compteurs cette saison. Auteur de 23 buts et 4 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues en seulement quatre mois de compétition, le joueur de 26 ans est devenu l’une des révélations de la saison. Son talent ne passe pas inaperçu et les grands clubs européens lorgneraient déjà le natif de Stockholm.

En difficulté sur le plan offensif, le Paris Saint-Germain serait déjà en contact avec l’entourage du compatriote de Zlatan Ibrahimovic en vue d’un transfert en 2025. Selon PSG Inside Actus, le club de la capitale serait prêt à payer le montant de la clause libératoire de Viktor Gyökeres lors du prochain mercato hivernal. Mais le principal concerné ne semble intéressé par un départ en pleine saison. Interrogé sur son avenir, Gyökeres s’est montré plutôt serein.

« Je veux terminer la saison au Sporting. Je ne suis pas pressé de partir, chaque chose en son temps. Ce ne sont que des rumeurs, il n’y a rien de concret pour le moment. Je n’ai pas de préférences, le plus important c’est que je puisse jouer », a confié l’avant-centre du Sporting dans des propos rapportés par le média suédois Fotbollskanalen.

Si les sirènes des grands championnats européens sont alléchantes, l’attaquant suédois semble concentré sur ses performances actuelles et sur les objectifs du Sporting. Son profil, alliant puissance physique et sens du but, en fait un joueur très convoité. Mais l’ancien joueur de Coventry City sait déjà ce qu’il veut pour la suite de sa carrière.

Viktor Gyökeres dit non à Manchester United

L’arrivée de Ruben Amorim à la tête de Manchester United pourrait accélérer le transfert de Viktor Gyökeres. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble au Sporting Portugal, où le Suédois a explosé sous les ordres du technicien portugais.

Leur complicité pourrait être un atout majeur pour convaincre le joueur de rejoindre les Red Devils. De plus, le profil de Gyökeres correspond parfaitement aux besoins de Manchester United, qui recherche un attaquant puissant, rapide et capable de marquer des buts. Sauf que le club anglais ne semble pas particulièrement faire rêver le natif de Stockholm.

« Rejoindre Amorim à Manchester United ? Il a probablement déjà des attaquants là-bas », a confié le buteur du Sporting avant de commenter le départ de son ancien coach en pleine saison. « C’est triste de le voir partir, mais nous comprenons sa décision, bien sûr. Il a été essentiel pour moi, Amorim m’a donné une chance en m’aidant à me développer. » Sous contrat jusqu’en juin 2028, Viktor Gyökeres devrait être l’un des principaux feuilletons de l’été 2025. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain parviendra à faire mouche dans ce dossier.