Stade Rennais : Grosse inquiétude autour d’un cadre d’Habib Beye !

Le Stade Rennais traverse une période délicate après sa lourde défaite contre le PSG (1-4). Mais au-delà du résultat, une autre mauvaise nouvelle inquiète le club : Ludovic Blas, cadre de l’équipe, est sorti sur blessure. Son absence prolongée pourrait être un vrai casse-tête pour Habib Beye.

Ludovic Blas, une blessure qui tombe mal pour le Stade Rennais

Face au Paris Saint-Germain, Ludovic Blas n’a pas pu terminer la rencontre. Touché à la cuisse, il a quitté prématurément ses coéquipiers, laissant craindre une blessure musculaire. Après le match, l’entraîneur rennais Habib Beye s’est montré préoccupé : « Il a mis de la glace derrière la cuisse, ça a un peu tiré. Il faut espérer que ça ne soit pas allé trop loin », avait-il expliqué. Le staff médical attend désormais les résultats des examens pour déterminer la gravité de la blessure.

Une éventuelle indisponibilité de Blas serait une mauvaise nouvelle, surtout à l’approche du choc contre Lens. Auteur de 6 buts et 6 passes décisives cette saison, Ludovic Blas est l’un des moteurs offensifs du Stade Rennais. Son influence sur le jeu breton est indéniable, et son absence priverait Rennes d’un atout majeur dans la construction et la finition des actions. Si le verdict des examens confirme une blessure sérieuse, Habib Beye devra trouver des solutions rapidement pour compenser cette perte.

Des joueurs comme Benjamin Bourigeaud ou Désiré Doué devront prendre leurs responsabilités. Cette blessure arrive à un moment critique. Le Stade Rennais est en pleine lutte pour le maintien et ne peut se permettre de perdre un cadre comme Blas. Le sprint final s’annonce intense, et chaque point comptera. Le Stade Rennais retient son souffle en attendant des nouvelles rassurantes sur son maître à jouer.