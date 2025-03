Stade Rennais : Ludovic Blas blessé, inquiétude au SRFC après la défaite face au PSG 

La défaite du Stade Rennais contre le PSG (1-4) a laissé des traces, notamment avec la blessure de Ludovic Blas. Sorti en fin de match, touché à la cuisse, l’attaquant inquiète son club, qui attend les résultats des examens médicaux.

Ludovic Blas, une blessure qui tombe mal pour le Stade Rennais

Alors que le Stade Rennais espérait rivaliser avec le Paris Saint-Germain, la soirée s’est transformée en cauchemar. Au-delà du lourd revers 1-4 concédé à domicile, les Rouge et Noir doivent désormais faire face à une possible absence prolongée de Ludovic Blas. L’ancien Nantais s’est écroulé au sol en fin de rencontre, visiblement touché à la cuisse. Habib Beye, l’entraîneur rennais, a confié son inquiétude après le match : « Il a mis de la glace derrière la cuisse, ça a un peu tiré. Il faut espérer que ça ne soit pas allé trop loin ».

Lisez aussi : Stade Rennais : Ludovic Blas s’enlise dans la galère

Le club breton attend maintenant les examens médicaux pour déterminer la gravité de la blessure. Depuis le début de la saison, Ludovic Blas s’est imposé comme un élément indispensable du dispositif rennais. Avec six buts et six passes décisives en Ligue 1, il est l’un des principaux artisans des succès bretons. Son absence représenterait donc un sérieux coup dur pour le Stade Rennais, en pleine lutte pour le maintien.

Lisez aussi : Stade Rennais : Le maintien du SRFC assuré, la priorité de Habib Beye est connue !

Quel que soit le coach en place, Blas a toujours su se rendre indispensable grâce à sa polyvalence et son influence dans le jeu offensif. Sans lui, Rennes devra trouver des solutions pour maintenir son niveau de performance. Si la blessure de Ludovic Blas s’avère sérieuse, le SRFC devra composer sans lui sur plusieurs matchs importants. Avec un calendrier chargé et des confrontations cruciales à venir, son absence pourrait peser lourd dans la balance.

Lisez aussi : Stade Rennais : Ludovic Blas peste contre la direction

Rennes espère donc un diagnostic rassurant afin de ne pas compromettre ses ambitions pour la fin de saison. En attendant, le staff médical rennais suit la situation de près. Les prochains jours seront déterminants pour savoir si Rennes devra se passer de l’un de ses meilleurs atouts offensifs pour plusieurs semaines.