Ligue des Champions : Unai Emery annonce la couleur pour ses retrouvailles avec le PSG

Tombeur de Liverpool, le PSG affrontera Aston Villa d’Unai Emery en quart de finale de la Ligue des Champions. L’entraîneur espagnol, qui a entraîné le club de la capitale de 2016 à 2018, a exprimé ses sentiments sur son retour au Parc des Princes.

Unai Emery partage ses sentiments avant d’affronter le PSG avec Aston Villa

Après sa qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, le Paris SG connaît désormais les dates de sa double confrontation face à Aston Villa. Le match aller se jouera le 9 avril prochain, et le match retour le 15 avril à Birmingham. Cette double confrontation sera l’occasion pour Marco Asensio de retrouver ses anciens coéquipiers et son ancien club.

Lisez aussi : Mercato : Unai Emery proche de faire un vilain coup au PSG

En effet, l’international espagnol, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026, a été prêté aux Villans lors du mercato hivernal jusqu’à la fin de la saison. Le joueur de 29 ans a parfaitement réussi ses débuts, puisqu’il compte aujourd’hui, toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Birmingham, 7 buts en 8 matchs. Un bilan statistique qui pousse l’actuel 8e de Premier League à vouloir recruter définitivement Marco Asensio.

Mais cette occasion ne sera pas particulière pour le seul attaquant espagnol. L’entraîneur des Villans, Unai Emery, fera son retour au Parc des Princes pour la première fois depuis son départ du PSG en 2018. En conférence de presse d’après-match ce mercredi, le successeur de Laurent Blanc sur le banc parisien a été interrogé sur le fait d’affronter son ancien club.

Lisez aussi : Mercato PSG : Unai Emery prêt à porter un terrible coup au Paris SG

« Pour moi, bien sûr, jouer contre le PSG est spécial […] Je ne peux pas le comparer à quand j’étais là-bas. Je ne suis pas retourné m’asseoir sur un banc à Paris, je vais y revenir, c’est fantastique », a déclaré le technicien espagnol, qui a également été interrogé sur les chances d’Aston Villa face au PSG de Luis Enrique.

« Jouer un quart de finale, c’est fantastique, nous sommes très motivés et très excités. Évidemment que jouer le PSG est difficile, car ils ont montré leur capacité à jouer un football très agressif et ils ont battu la meilleure équipe d’Europe (Liverpool ; NDLR). C’est un énorme défi pour nous, pour les supporters, les joueurs, les entraîneurs… et moi aussi », a ajouté Unai Emery.