Récemment, la presse espagnole a annoncé un rapprochement entre le PSG et une star du Real Madrid. Mais Aston Villa pourrait détourner cette signature.

Mercato PSG : Marco Asensio ne va pas prolonger avec le Real Madrid

Libre le 30 juin prochain, Marco Asensio va quitter les rangs du Real Madrid à la fin de la saison en cours. Présent à Madrid depuis l’été 2015 et un transfert en provenance de Majorque contre un chèque de 3,9 millions d’euros, l’ailier de 27 ans n’a pas trouvé un accord avec Florentino Pérez pour parapher un nouveau bail. Après huit saisons de bons et loyaux services, l’international espagnol s’apprête donc à tourner la page avec les Merengues.

Et d’après les informations de la chaîne ESPN, confirmées par le quotidien Le Parisien, Marco Asensio serait en négociations avancées avec le Paris Saint-Germain. Avec les possibles départs de Lionel Messi et Neymar Jr, les Rouge et Bleu souhaitent renforcer leur attaque et Asensio serait une priorité pour cet été. L’ancien coéquipier de Sergio Ramos serait emballé par le projet parisien et l’idée de jouer avec Kylian Mbappé. Mais aux dernières nouvelles, Unai Emery pourrait contrarier les plans du PSG dans cette affaire.

Mercato PSG : Marco Asensio en route pour la Premier League ?

En effet, selon les informations livrées par le journaliste Eduardo Inda, malgré des offres du Paris Saint-Germain et d’Arsenal, Marco Asensio se rapprocherait désormais d’Aston Villa. Séduit par le projet vendu par son compatriote Unai Emery, manager du club anglais, l’attaquant du Real Madrid serait proche de s’engager en faveur des Villans.

« J'ai dit ici, le jour de la Saint-Valentin, qu'Asensio avait une offre d'Arsenal. C'est toujours le cas. Il y avait aussi celle du PSG. On m'a dit que l'équipe la plus proche de conclure un accord avec lui est Aston Villa. Ils ont de l'argent. Je pense qu'il va partir. Il aimerait jouer pour le Barça, mais ce changement pour le club rival... », a expliqué le directeur du média OK Diario sur le plateau de la célèbre émission Chiringuito. Un terrible coup dur pour le Paris SG.