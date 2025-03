OM : Hojbjerg forfait, un gros coup de bluff de Marseille avant le PSG ?

L’OM pourrait être privé de Pierre-Emile Hojbjerg pour le Classique face au PSG. Officiellement blessé, le Danois pourrait toutefois être victime d’une stratégie d’intox de son club.

Hojbjerg, un forfait inquiétant pour l’OM avant le PSG ?

L’OM prépare son choc face au Paris Saint-Germain dans un contexte particulier. Après une défaite frustrante contre le RC Lens (0-1) à domicile, les hommes de Roberto De Zerbi doivent se relancer face à leur éternel rival. Mais selon L’Équipe, ils pourraient devoir le faire sans Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu danois, qui souffre d’une douleur persistante au pied, n’a pas participé aux derniers entraînements et serait très incertain pour la rencontre de dimanche.

Le joueur prêté par Tottenham avait déjà ressenti cette gêne avant la rencontre face à Lens, mais il avait tout de même joué, malgré la douleur. Cette fois, son absence semble plus probable, une nouvelle qui pourrait peser lourd dans l’entrejeu marseillais face aux stars parisiennes. Toutefois, cette annonce pourrait s’agir d’une possible manœuvre stratégique de l’Olympique de Marseille. En effet, malgré son supposé forfait, Hojbjerg a bien été convoqué par la sélection danoise pour les matchs de Ligue des Nations du 20 et 23 mars contre le Portugal.

𝐏𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞-𝐄𝐦𝐢𝐥𝐞 𝐇ø𝐣𝐛𝐣𝐞𝐫𝐠 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞́ 💪



Si son état de santé était réellement préoccupant, il aurait logiquement été écarté. De son côté, le club phocéen n’a toujours pas fait la moindre annonce concernant l’état de forme physique de son milieu de terrain danois. Il n’est pas rare, à l’approche de grands matchs, que des clubs jouent la carte de la dissimulation pour semer le doute chez l’adversaire.

En laissant planer l’incertitude sur la présence de Hojbjerg, l’OM pourrait tenter de perturber la préparation du PSG et de forcer Luis Enrique à envisager plusieurs scénarios. Qu’il soit finalement sur la pelouse ou non, ce Classique s’annonce bouillant. Le PSG, fort de sa qualification européenne, veut s’imposer pour sceller son titre en Ligue 1, tandis que l’OM joue gros dans la course à la Ligue des Champions de la saison prochaine.