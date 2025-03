PSG-OM : Les supporters interdits de déplacement, Marseille sort le grand jeu !

Privés de leurs supporters pour le déplacement à Paris, les joueurs de l’OM recevront un soutien de taille avant le Classique. Roberto De Zerbi a décidé d’ouvrir l’entraînement de vendredi au Vélodrome pour galvaniser son équipe avant le choc face au PSG.

Un entraînement pas comme les autres pour l’OM avant le PSG

Roberto De Zerbi bouscule les habitudes. Plutôt que de s’entraîner à huis clos, Marseille a choisi d’ouvrir ses portes aux supporters ce vendredi à l’Orange Vélodrome. Une initiative forte alors que les fans marseillais sont interdits de déplacement au Parc des Princes. En présence de Valentin Rongier et du coach italien, la séance d’entraînement et la conférence de presse auront lieu dans une ambiance qui s’annonce électrique.

Lisez aussi : PSG-OM : Marseille veut faire tomber le Paris SG, Balerdi annonce la couleur

L’objectif est clair : motiver les troupes avant ce choc crucial. Ce n’est pas tous les ans que le club phocéen et le PSG s’affrontent en étant premier et deuxième du classement. Pourtant, la dynamique est inquiétante pour Marseille. Battus par le RC Lens (1-0) lors de la dernière journée, les Phocéens ont conservé leur place grâce à un faux pas de l’OGC Nice contre l’OL (2-0). Pendant ce temps, Paris reste inarrêtable et sort d’un exploit à Liverpool en Ligue des champions.

Lisez aussi : PSG-OM : Adrien Rabiot au cœur d’une grosse polémique avant le Classique

Si l’Olympique de Marseille espère créer la surprise, il devra surmonter l’ambiance du Parc, qui fêtera le retour triomphal des Parisiens d’Anfield. À l’aller, le PSG avait écrasé Marseille (3-0) au Vélodrome. Cette fois, le club marseillais veut montrer un autre visage. L’entraînement avec les supporters pourrait être la dose d’énergie dont les joueurs de De Zerbi ont besoin avant ce duel explosif.