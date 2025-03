Mercato OM : Un buteur prometteur rejette Marseille pour une raison bien justifiée

L’OM s’est montré très particulièrement actif ces derniers mois sur les différentes fenêtres du mercato. Mais le club phocéen aurait pu attirer un peu plus tôt l’un des attaquants prometteurs de Ligue 1. Alors qu’il explose actuellement, il justifie son choix de n’avoir pas rejoint Marseille.

Mercato OM :La vérité derrière le refus d’Evann Guessand de signer à Marseille

Avec dix buts en Ligue 1 cette saison, Evann Guessand est l’un des buteurs les plus efficaces du championnat. L’attaquant niçois brille sous les ordres de Franck Haise et joue un rôle clé dans la bonne saison du Gym. Pourtant, il aurait pu porter le maillot de l’Olympique de Marseille s’il avait fait un choix différent plus tôt dans sa carrière.

Lisez aussi : Mercato OGC Nice : Une nouvelle destination pour Evann Guessand

Dans un entretien accordé à DAZN, Guessand a expliqué pourquoi il avait refusé de rejoindre Marseille lorsqu’il était plus jeune. « L’OM ? Ils ne faisaient pas jouer les jeunes ! Nice était un club qui faisait jouer les jeunes avec Claude Puel », a expliqué le jeune international ivoirien. Un choix judicieux puisque l’attaquant a progressivement gagné du temps de jeu et s’impose aujourd’hui comme une valeur sûre du championnat.

Lisez aussi : OGC Nice Mercato : Evann Guessand à l’OM ? Le verdict est tombé !

Grâce à la forme d’Evann Guessand et d’autres cadres niçois, l’OGC Nice pointe actuellement à la troisième place de Ligue 1, à seulement trois points de l’Olympique de Marseille. Un écart qui pourrait être comblé dès ce week-end, puisque les Aiglons affrontent l’AJ Auxerre vendredi soir. Une victoire leur permettrait de revenir à hauteur des Marseillais avant leur périlleux déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG.

Lisez aussi : Transfert OM : Roberto De Zerbi va recruter un nouveau numéro 9

Si Guessand continue sur sa lancée, il pourrait bien devenir l’un des attaquants les plus convoités du championnat. Un scénario qui risque de laisser quelques regrets aux dirigeants marseillais, qui n’ont pas su convaincre le buteur ivoirien de rejoindre leur projet plus tôt.