Transfert OM : Roberto De Zerbi va recruter un nouveau numéro 9

En raison du futur départ d’Elye Wahi à Francfort, l’OM va repasser à l’attaque sur ce mercato. Roberto De Zerbi devra mettre la main sur un nouvel avant-centre, capable de dynamiser son attaque pour la suite de la saison.

Elye Wahi n’a pas convaincu Roberto De Zerbi à l’OM

Six mois seulement après son arrivée à l’Olympique de Marseille pour un montant de 25 millions d’euros, Elye Wahi est déjà sur le départ. Recruté en provenance du RC Lens, l’attaquant français n’a pas réussi à s’imposer dans le onze de départ marseillais. Malgré un potentiel certain, le jeune joueur de 22 ans a peiné à convaincre Roberto De Zerbi et a vu sa place de titulaire lui échapper au profit de Neal Maupay.

Cette situation a poussé l’OM à chercher une solution pour se séparer d’Elye Wahi dès cet hiver. RMC Sport et Foot Mercato sont unanimes sur le sujet : un accord de principe a été trouvé avec l’Eintracht Francfort, et les deux clubs sont en passe de finaliser le transfert. L’Olympique de Marseille espère récupérer les 25 millions d’euros investis dans cette opération. Ce départ marquera en tout cas un échec pour la direction phocéenne, qui avait misé gros sur le potentiel du joueur.

Mercato : Un constat alarmant pour l’Olympique de Marseille

Par ailleurs, le cas d’Elye Wahi s’ajoute à une longue liste d’attaquants qui n’ont pas réussi à s’imposer durablement à l’OM ces dernières années. Cédric Bakambu, Luis Suarez, Vitinha… autant d’avant-centres qui ont quitté le navire phocéen sans laisser une trace indélébile. Ce constat soulève alors des interrogations sur la politique de recrutement de l’OM en matière d’attaquants.

L’instabilité au poste de numéro 9 à l’OM est assez FOLLE. 😳❌ pic.twitter.com/AaQqE7JHL5 — Massilia Zone (@MassiliaZone) January 20, 2025

Les expériences récentes montrent que les jeunes joueurs, même talentueux, ont du mal à s’adapter à l’exigence du haut niveau à Marseille. À l’inverse, les attaquants expérimentés, comme Pierre-Emerick Aubameyang ou Alexis Sanchez, ont apporté un plus indéniable à l’équipe.

Quel profil pour le prochain numéro 9 de l’OM ?

Face à ce constat, la direction de l’OM se retrouve une nouvelle fois à la recherche d’un attaquant de pointe. Le club entraîné par Roberto De Zerbi devra trouver un joueur capable de répondre aux attentes élevées des supporters et de l’entraîneur. Plusieurs pistes sont évoquées, comme celles de Gianluca Scamacca, Evann Guessand ou Hamza Igamane.

Toutefois, la question financière se pose. L’OM pourra-t-il se permettre de recruter un joueur de renom et d’expérience ? Les prochains jours devraient nous en apprendre davantage sur les intentions du club marseillais et Roberto De Zerbi sur le marché des transferts. Marseille devra être vigilant dans le choix de son futur numéro 9 afin d’éviter de revivre les mêmes déceptions.