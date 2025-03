FC Nantes vs LOSC : Lille arrive, Antoine Kombouaré et le FCN tremblent !

Le FC Nantes accueille le LOSC en Ligue 1, une rencontre qui s’annonce intense et difficile pour les Canaris. Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, mobilise ses hommes pour sortir les muscles face à Lille.

FC Nantes vs LOSC : Le FCN peut-il battre Lille ?

Le LOSC est en déplacement à la Beaujoire ce samedi pour affronter le FC Nantes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Les Dogues vont chercher à passer leurs nerfs sur le FCN après la défaite amère en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Lille a été éliminé en huitième de finale de cette compétition européenne et devra maintenant rafler des points pendant ce sprint final en Ligue 1 afin de valider son ticket pour la prochaine édition de C1.

De son côté, le FC Nantes a besoin de points pour assurer son maintien dans l’élite à la fin de cette campagne. Cette rencontre s’annonce difficile pour les Canaris qui alternent les bons et mauvais résultats cette saison. En conférence de presse avant cette affiche, le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, a évoqué l’enjeu de cette rencontre. Les Lillois viendront pour tenter de s’imposer à la Beaujoire.

« Je pense que le discours de Bruno Genesio et d’Olivier Létang est de remobiliser tout le monde. Ils veulent retrouver la Ligue des champions le plus vite possible et vont tout faire pour gagner à la Beaujoire…C’est une équipe qui aime avoir le ballon, qui joue avec beaucoup d’affinités. Ils ont des joueurs très bons dans les petits espaces, capables de bien combiner », a déclaré le Kanak.

Antoine Kombouaré ne veut pas d’un FC Nantes spectateur. Il mobilise ses hommes pour mettre en difficulté les Dogues et obtenir un bon résultat avant la trêve internationale. « Avec les joueurs qu’on a, on doit être plus dangereux sur ces phases. On travaille dessus chaque semaine, mais il faut une agressivité supplémentaire…Je ne pense qu’à Lille. Ce match est crucial pour bien couper et se projeter sur la suite. On doit finir sur une bonne note », a-t-il ajouté.

Le FC Nantes est actuellement 14e au classement avec 24 points tandis que le LOSC est 5e avec 44 points.