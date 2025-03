OM : De Zerbi entendu, un soutien massif avant le Classique

Avant le Classique PSG-OM, Roberto De Zerbi a mobilisé les supporters. Le Vélodrome a répondu présent ce vendredi, en offrant un soutien massif à l’équipe phocéenne.

OM : Le Vélodrome derrière Roberto De Zerbi avant le choc contre le PSG

À quelques jours du choc PSG-OM, le groupe de Roberto de Zerbi a bénéficié d’un soutien populaire inattendu. Malgré l’interdiction de déplacement au Parc des Princes, les supporters marseillais en effet ont pu encourager leur équipe lors d’une séance d’entraînement spéciale. Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, et sa direction ont organisé cette séance publique au Stade Vélodrome, permettant aux supporters de témoigner leur soutien.

Cette initiative visait à renforcer les liens entre l’équipe et ses supporters, et à motiver les joueurs avant le Classique. L’entraînement, qui s’est déroulé ce vendredi après-midi, a été marqué par une ambiance festive et passionnée, selon images publiées sur les réseaux sociaux. Les supporters ont exprimé leur ferveur à travers des chants et des craquages de fumigènes, apportant une énergie positive à Leonardo Balerdi et ses coéquipiers.

Plus tôt dans la journée, De Zerbi avait pris la parole en conférence de presse pour évoquer le match à venir. Il a insisté sur l’importance de ce soutien populaire et l’impact positif qu’il pourrait avoir sur les joueurs. Cette séance d’entraînement ouverte au public a permis de créer un élan de solidarité autour de l’équipe, qui se prépare à affronter un défi de taille face au PSG.