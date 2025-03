PSG : Une menace plane à Paris, le match contre l’OM arrêté ?

Le Classique de ce dimanche entre le PSG et l’OM se déroulera sous haute surveillance. Le club parisien craint des tensions et des débordements qui pourraient mener à l’arrêt du match.

Le PSG lance une campagne de sensibilisation avant la venue de l’OM

Le PSG affronte dimanche l’OM pour le choc de la 26e journée de Ligue, et la tension comme déjà à monter en dehors du terrain. L’Equipe indique en effet que la direction du Paris Saint-Germain redoute des débordements de la part des supporters. Sachant que la présence d’Adrien Rabiot, ancien Parisien évoluant désormais à l’OM, attise les tensions et fait craindre le pire.

Face à ce risque, les dirigeants du PSG ont lancé une campagne « supporters, supportons » et envoyé un courrier aux abonnés, rappelant les valeurs de respect et de lutte contre les discriminations. L’objectif est d’éviter les chants insultants et les banderoles répréhensibles, qui pourraient entraîner l’arrêt du match.

Une ambiance hostile dans les tribunes, scénario catastrophe au Parc

Pourtant, le Collectif Ultras Paris (CUP) aurait déjà prévu un tifo et des chants hostiles pour l’occasion. « Honnêtement, je ne vois pas comment le match ne sera pas arrêté si la Ligue met un point d’honneur à écouter tout ce qu’il va se dire en tribune », a prévenu un membre du CUP interrogé par le quotidien sportif.

Le PSG est ainsi conscient que ses propres supporters pourraient devenir un handicap pour l’équipe de Luis Enrique, et la campagne de sensibilisation sera maintenue jusqu’au coup d’envoi. Le spectre d’un match arrêté plane sur le Parc des Princes, et l’issue de la rencontre pourrait bien dépendre de la maîtrise des tribunes.