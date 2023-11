Présent en conférence de presse lundi, Luis Enrique a lancé un appel aux supporters du PSG pour le choc de Ligue des Champions contre Newcastle ce mardi soir au Parc des Princes. Le CUP a répondu à ce message de l’entraîneur des Rouge et Bleu.

PSG-Newcastle : Luis Enrique appelle à la mobilisation

Malgré sa défaite à San Siro face à l’AC Milan lors de la précédente journée, le Paris Saint-Germain peut se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions dès ce soir contre Newcastle. En cas de victoire face aux Magpies au Parc des Princes, les Rouge et Bleu obtiendraient leur ticket pour le tour suivant de la Coupe aux grandes oreilles si dans le même temps, les Rossoneri ne l’emportent pas face au Borussia Dortmund. Conscient de l’importance de la rencontre de ce soir, Luis Enrique a donc lancé un appel aux supporters du club de la capitale afin qu’ils prennent d’assaut le Parc des Princes.

« Vraiment à ce niveau, les matchs à domicile sont clés. Le public est pour nous un atout particulier, surtout demain », a notamment déclaré le technicien espagnol devant les journalistes avant d’ajouter : « on a besoin de cette version encore plus puissante, surtout dans les moments délicats, du Parc (…) On a besoin d'un stade et d'un public plus passionnel que d'habitude. On va le jouer comme une finale. » Un appel reçu 5 sur 5 par le Collectif Ultras Paris (CUP).

Le message fort du CUP au peuple parisien

À quelques heures du coup d’envoi du choc de la 5e et avant-dernière journée de la phase de groupes de Ligue des Champions contre les Magpies, le CUP a répondu à l’appel de Luis Enrique en demandant à tout le peuple du Paris Saint-Germain d’envahir les tribunes du Parc des Princes afin de constituer ce douzième homme, dont Kylian Mbappé et ses partenaires auront besoin pour vaincre les garçons d’Eddie Howe. Sur les réseaux sociaux, le puissant groupe de supporters des Rouge et Bleu rappelle qu’après « la claque du match aller, nos joueurs se doivent de réagir afin de laver cet affront. »

Pour y parvenir, « ils auront besoin de l'appui de tout le Parc des Princes et pas seulement du Virage Auteuil. » Le Collectif Ultras Paris indique donc qu’il « est très important de rentrer dès l’ouverture des portes pour qu’à l’échauffement, nos joueurs ressentent la ferveur du peuple parisien » puisque « comme demandé par notre coach en conférence de presse, faisons résonner les travées du Parc des Princes. »