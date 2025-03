Mercato : Le PSG fixe un incroyable prix pour Marco Asensio !

Totalement transformé depuis son arrivée à Aston Villa en prêt cet hiver, Marco Asensio ne devrait plus revenir au PSG à l’issue de la saison. Le club de la capitale serait même prêt à le laisser partir pour une somme incroyable.

Mercato : Le PSG prêt à se séparer de Marco Asensio

Prêté sans option d’achat à Aston Villa en janvier passé, Marco Asensio pourrait définitivement s’engager en faveur du club de Birmingham dans les mois à venir. D’après les informations du journaliste Nicolo Schira, les dirigeants des Villans souhaitent recruter définitivement l’attaquant du Paris Saint-Germain cet été.

Auteur de 7 buts en 8 matches toutes compétitions confondues, l’international espagnol a totalement convaincu son entraîneur Unai Emery, qui a donc demandé à sa direction de négocier pour son transfert définitif. Le spécialiste mercato italien assure donc qu’Aston Villa prépare un contrat de trois ans pour Marco Asensio, soit jusqu’en juin 2028. Une option qui semble plaire au principal concerné, heureux d’avoir rejoint la Premier League.

« Je me sens très à l’aise, Unai Emery est excellent pour mon positionnement et la manière dont je peux aider l’équipe. Je suis très heureux avec mes coéquipiers, les supporters et la ville », a déclaré Asensio après la qualification de son équipe en quart de finale de la Ligue des Champions face au FC Bruges (3-0), mercredi soir. Satisfait du visage que présente l’effectif de Luis Enrique, le Paris SG ne s’opposera pas au départ de l’Espagnol de 29 ans et aurait même déjà indiqué son prix à Aston Villa.

Seulement 15M€ pour laisser partir Asensio ?

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Marco Asensio s’apprête à revenir au Parc des Princes pour affronter le Paris SG sous les couleurs d’Aston Villa. L’ancien milieu offensif du Real Madrid pourrait en profiter pour faire ses adieux à ses anciens coéquipiers, puisque tout porte à croire qu’il devrait continuer son aventure à Birmingham la saison prochaine.

En effet, le journaliste anglais Ben Jacobs confirme que le club anglais a déjà commencé à négocier avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos afin de connaitre les conditions pour un transfert définitif d’Asensio. Toujours selon la même source, le PSG ne réclamerait que 15 millions d’euros pour la dernière année de contrat du natif de Palma de Mallorca. Une somme bien surprenante quand on voit la forme affichée par le joueur depuis son arrivée en Premier League.