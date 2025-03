Coup de tonnerre : Donnarumma dit non à l’offre de prolongation du PSG

Malgré son souhait de poursuivre l’aventure avec le PSG, Gianluigi Donnarumma refuse de signer pour signer. Le gardien de but italien aurait donc dit non à l’offre de prolongation formulée par la direction du club de la capitale.

Mercato : Donnarumma, la prolongation au PSG compromise ?

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma aimerait bien poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain. Malgré les nombreuses rumeurs évoquant un possible départ l’été prochain ou encore l’arrivée probable de Lucas Chevalier pour lui ravir le poste de numéro 1 dans les cages parisiennes, l’ancien portier de l’AC Milan reste serein et attend toujours de trouver un accord avec ses dirigeants afin de parapher un nouveau bail comme ses coéquipiers Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes.

Sauf que, selon les informations du journaliste José Barroso, l’international italien ne semble pas du tout intéressé par la proposition transmise par le Paris SG. « Gianluigi Donnarumma souhaite rester au PSG et des rendez-vous avec les dirigeants sont prévus pour progresser sur ce dossier », a Barroso dans les colonnes du quotidien L’Équipe.

Poursuivant, le spécialiste mercato ajoute que « la proposition actuelle, assortie de nombreuses clauses optionnelles, le fait douter de la volonté du club de le conserver à tout prix. » Surtout que d’autres grands clubs européens manifestent déjà leur intérêt pour le protégé de Luis Enrique.

Le Bayern Munich à l’affût pour Donnarumma

Héros des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma fait rêver le Bayern Munich. À 38 ans, Manuel Neuer se dirige allègrement vers la fin de sa carrière et l’entraîneur du club bavarois, Vincent Kompany, aimerait voir débarquer Donnarumma pour lui succéder dès l’été prochain.

S’il ne prolonge pas son contrat avec le Paris SG, l’Italien de 26 ans pourrait faire l’objet d’une offensive du Bayern Munich cet été, à en croire le spécialiste du mercato Ekrem Konur. Critiqué après le match aller contre Liverpool, Gianluigi Donnarumma a répondu de manière éclatante au match retour. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain parviendra à un accord pour prolonger Donnarumma ou si le club préférera le vendre à l’issue de la saison.