OM : Vente d’Adrien Rabiot, tout est déjà réglé !

Formé au PSG et passé par la Juventus Turin, Adrien Rabiot fait aujourd’hui le bonheur de l’OM, un club qui le porte au pinacle comme jamais dans sa carrière de footballeur. Mais cet amour du peuple marseillais sera-t-il récompensé lorsque reparleront les clameurs du mercato estival ? Il semblerait que oui !

La vente d’Adrien Rabiot n’est pas prévue à l’OM

Adrien Rabiot est arrivé à l’Olympique de Marseille comme une véritable rockstar. Le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain avait dû quitter ce club pour la Juventus Turin, ce qui avait laissé un goût amer aux fans du PSG et à la direction du club. Même si la présence de nombreuses stars au club de la capitale avait atténué la frustration des supporters, le fait qu’il soit parti libre de tout contrat et donc sans reversement d’indemnité de transfert au Paris SG lui avait donné une étiquette de joueur ingrat.

Lire aussi : Adrien Rabiot à l’OM : Révélations sur un été agité et un choix tardif

À l’OM, le public ne prend pas en compte cette facette de son joueur, très respecté et apprécié dès sa signature. Ses performances sont conformes aux attentes du public et elles font passer Pablo Longoria et Medhi Benatia pour des visionnaires. Ils ont misé sur un joueur libre de tout contrat, à la recherche d’une formation pour relancer sa carrière. Tout l’environnement marseillais s’est par la suite transformé autour d’Adrien Rabiot afin qu’il s’y sente bien. De la direction du club au groupe de joueurs et jusqu’aux fans dans la ville et dans le stade, tous lui montrent de l’amour.

Adrien Rabiot fermé à un transfert cet été ?

Conscient de cet attachement à sa personne, Adrien Rabiot pense avoir déjà réglé la question de son avenir. L’objectif du club phocéen est d’accrocher la prochaine Ligue des champions. Deuxième de Ligue 1, l’OM peut arracher sa qualification, ce qui enlèvera toute raison à Rabiot de tourner sa veste. Même si ses prestations de haut niveau feront de lui une cible des plus grands clubs, sa vente n’est pas envisagée par le club de Frank McCourt, qui compte profiter de son talent pour demeurer dans le top 3 de Ligue 1 encore la saison prochaine.

Lire aussi : Adrien Rabiot à l’OM : Une déclaration d’amour qui chauffent les cœurs à Marseille

Selon RMC Sport, Adrien Rabiot souscrit d’office à l’idée de rester à l’OM après la fin du mercato estival. Pablo Longoria, qui connaît son importance au milieu de terrain marseillais, ne devrait pas non plus penser à sa vente. Le cas Adrien Rabiot est donc déjà réglé, même si des offres de Manchester City ou de son voisin United, qu’il a failli rejoindre l’été dernier, peuvent toujours susciter le doute.