Mercato Stade Rennais : Kyogo Furuhashi poussé vers la sortie au SRFC ?

Kyogo Furuhashi pourrait ne pas faire de vieux os au Stade Rennais en raison de ses performances moins convaincantes et des pépins physiques. Un départ de l’international japonais du SRFC cet été semble possible.

Mercato Stade Rennais : Kyogo Furuhashi, la fin à Rennes ?

Kyogo Furuhashi peine à trouver sa place au Stade Rennais. L’attaquant japonais, arrivé au SRFC lors du dernier mercato hivernal en provenance du Celtic Glasgow pour 10 millions d’euros, n’a disputé que trois rencontres sous ses nouvelles couleurs, et son intégration prend du temps. Entre blessure récurrente et un profil qui ne correspond pas aux attentes du nouvel entraîneur du Stade Rennais Habib Beye, l’attaquant de 30 ans est en grande difficulté à Rennes.

En un mois et demi, l’international japonais n’a joué que quelques minutes, avec une seule titularisation, contre le RC Strasbourg (1-0) le 2 février, premier match du nouvel entraîneur Habib Beye. Depuis, il a été laissé sur le banc lors de trois matchs consécutifs, un statut qui reflète la difficulté de son adaptation.

Une blessure à l’épaule est évoquée pour expliquer son absence. Mais cette justification ne suffit pas à masquer un problème plus profond. Le coach rennais a laissé entendre que le style de jeu de Kyogo Furuhashi ne correspondait pas à ses besoins. « Kyogo a des facultés différentes des autres attaquants, il a besoin d’avoir un point de fixation, car il est très mobile. C’est un joueur d’associations, et on travaille beaucoup en ce moment sur ces notions de complémentarité, pour qu’il se sente en confiance et pleinement impliqué. », a expliqué Habib Beye.

Kyogo Furuhashi pourrait donc plier ses bagages lors du prochain mercato estival pour se relancer ailleurs. L’attaquant japonais n’entre pas dans les plans du technicien du club breton, Habib Beye. Sous contrat jusqu’en 2027, sa valeur marchande est estimée à 14 millions d’euros par le site Transfermarkt.