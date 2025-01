Stade Rennais Mercato : Une troisième recrue renforce le SRFC (Officiel)

Le Stade Rennais a enregistré sa troisième recrue du mercato hivernal. Il s’agit d’un attaquant international provenant du Celtic Glasgow, en Écosse.

Mercato : Kyogo Furuhashi renforce le Stade Rennais FC en attaque

Le Stade Rennais a officialisé le transfert de Kyogo Furuhashi en provenance du Celtic Glasgow. Il rejoint une équipe rennaise actuellement en position de barragiste après 19 journées de championnat. L’avant-centre de 30 ans a signé un contrat de deux saisons et demie avec le SRFC, soit jusqu’en juin 2027. La recrue japonaise arrive à Rennes tandis que le Portugais Jota fait le chemin inverse en s’engageant avec le club écossais.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de découvrir le Stade Rennais et mes nouveaux coéquipiers. J’espère contribuer rapidement aux performances de l’équipe. Après de très belles années avec le Celtic, j’étais à la recherche d’un nouveau défi… Le coach et les dirigeants m’ont exprimé toute leur volonté de me voir apporter mes qualités et mon expérience. Je me sens prêt à donner le meilleur de moi-même avec Rennes », a-t-il déclaré.

Fer de lance du Celtic, Kyogo Furuhashi rejoint le Stade Rennais jusqu’en 2027 ✍️



L’attaquant international japonais est le troisième renfort du mercato hivernal du Stade Rennais F.C. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 27, 2025

Une troisième recrue qui met tout le SRFC d’accord

Kyogo Furuhashi est le troisième joueur arrivé en renfort au sein de l’équipe de Jorge Sampaoli. Il rejoint le gardien de but Brice Samba et le champion d’Afrique Seko Fofana. Il portera le numéro 7.

Arnaud Pouille, Président Exécutif et Directeur Général du Stade Rennais, se félicite de ce recrutement : « La venue de Kyogo est une volonté de tout le club. Il présente un profil technique qui vient renforcer le vestiaire. C’est un joueur très généreux, qui a le sens du collectif. Kyogo a disputé plus de 30 matchs cette saison, il a assurément le rythme nécessaire au très haut niveau ».