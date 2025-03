ASSE : Horneland sort l’arme fatale de Saint-Etienne contre Montpellier

Pour le match crucial qui oppose l’ASSE au Montpellier HSC dimanche, Eirik Horneland dispose d’un groupe au complet. Néanmoins, l’entraîneur des Verts compte particulièrement sur Lucas Stassin pour ramener une victoire du stade de la Mosson.

ASSE : Lucas Stassin parmi les hommes clés de Horneland

L’ASSE traverse une période difficile ! Depuis le 4 janvier 2025, elle n’a remporté aucun match en neuf journées de championnat. L’équipe d’Eirik Horneland a concédé 5 défaites et 4 matchs nuls et se retrouve en position de relégable avant le match crucial contre Montpellier lors de la 26e journée de Ligue 1.

Depuis son arrivée sur le banc de touche de l’AS Saint-Etienne, le technicien norvégien privilégie le collectif. Il s’efforce, depuis près de trois mois, d’imposer son style de jeu avec les joueurs qu’il a choisis. Parmi eux, Lucas Stassin (20 ans) bénéficie de la confiance totale du successeur d’Olivier Dall’Oglio.

Match crucial à Montpellier : Horneland mise tout sur Stassin pour sauver Saint-Etienne

Auteur de 6 buts et 4 passes décisives lors des 11 derniers matchs de Ligue 1, il est l’avant-centre numéro 1 de l’ASSE. Eirik Horneland compte sur lui pour sortir les Verts de la zone rouge. Avant le déplacement à Montpellier, le coach des Verts s’est félicité de la progression du jeune attaquant belge. « Je pense qu’il a progressé grâce à son travail acharné et efficace, tant à l’entraînement qu’en match, en marquant des buts et en contribuant au collectif », a-t-il déclaré.

Lucas Stassin sera sans aucun doute le fer de lance de l’équipe de Saint-Etienne à Montpellier, dimanche, lors du match crucial contre la lanterne rouge. « Lucas a été impliqué dans dix buts cette saison avec une équipe qui lutte en bas du classement. C’est remarquable pour son âge ! Il s’est également adapté au niveau physique de ce championnat », s’est réjoui Eirik Horneland.