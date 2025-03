ASSE : Penaltygate à Saint-Etienne, Gautier Larsonneur pointé du doigt !

L’ASSE est certes fébrile collectivement, mais sur le plan individuel, Gautier Larsonneur est pointé du doigt régulièrement par des observateurs de la Ligue 1. Il a une part de responsabilité dans les nombreux buts concédés par l’équipe, notamment sur les penalties.

Catastrophe à l’ASSE : une équipe en plein naufrage collectif

L’ASSE, avant-dernière de Ligue 1 avec seulement 20 points en 25 journées, traverse une période difficile. Collectivement, l’équipe stéphanoise peine à trouver une cohésion, et aucun joueur ne se démarque véritablement.

Certes, Pierre Ekwah, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin apportent quelques satisfactions, mais leur manque de régularité se reflète dans les résultats actuels de Saint-Etienne. Les Verts ont concédé 15 défaites et encaissé 57 buts, dont 14 penalties, en 25 matchs de championnat.

Lisez aussi : Un match crucial à Montpellier, avec un avantage surprise pour l’ASSE ?

Cette fragilité défensive met en cause l’ensemble du système, bien que des erreurs individuelles aient été commises. Yunis Abdelhamid et Mathieu Cafaro (expulsé) ont été pointés du doigt après les lourdes défaites respectivement contre Nice (8-0) et Rennes (5-0).

Plus récemment, face à Angers, Maxime Bernauer a commis une faute évitable dans le temps additionnel, permettant au SCO d’égaliser sur penalty (3-3) alors que l’ASSE tenait la victoire. Dimanche dernier, Benjamin Bouchouari a provoqué un penalty en commettant une faute de main, offrant ainsi le but égalisateur au Havre AC (1-1).

ASSE : 14 penalties, 0 arrêtés… Larsonneur inquiète !

Gautier Larsonneur, gardien de but et capitaine des Verts, porte également une part de responsabilité dans les difficultés de l’équipe. Il n’a arrêté aucun des 14 penalties concédés.

Malgré son titre de meilleur gardien de Ligue 2 la saison dernière, le portier de l’ASSE ne parvient pas à rassurer son équipe cette saison en Ligue 1. Avec seulement 3 clean-sheets en 25 rencontres, ses statistiques sont préoccupantes.

Lisez aussi : Duel de relégables, l’ASSE se met en ordre de bataille avant Montpellier

Selon les données de Footballdatabase, Gautier Larsonneur affiche un faible taux d’arrêts de 65 % et se classe 18e parmi les gardiens du championnat de France, avec une moyenne de 2,28 buts encaissés par match. Il fait moins bien que Benjamin Lecomte de Montpellier (2,18 buts par match) et Arthur Desmas du Havre AC (1,94 but par match).