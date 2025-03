ASSE : Moueffek lance un appel à la révolte de Saint-Etienne contre Montpellier HSC

Présent en conférence de presse pour évoquer le match crucial entre l’ASSE et le Montpellier HSC, dimanche (17h15), Aïmen Moueffek a lancé un appel à la révolte des Verts, afin d’aller chercher le maintien en Ligue 1.

ASSE : Aïmen Moueffek, le retour du guerrier prêt à en découdre

Aïmen Moueffek a accompagné l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, en conférence de presse d’avant-match, ce vendredi. Revenu d’une longue période de deux mois d’absence due à une blessure musculaire, le milieu de terrain a enchaîné deux titularisations face à l’OGC Nice et Le Havre.

Lisez aussi : Excellente nouvelle, l’ASSE au grand complet pour le duel à Montpellier

Avant le déplacement de l’AS Saint-Etienne au stade de la Mosson pour affronter le Montpellier HSC, il a rassuré sur son état de santé : « Je suis heureux de retrouver les terrains, ça me fait du bien d’enchaîner les minutes », a-t-il indiqué.

Moueffek : « C’est un match à six points, capital pour notre survie »

Toutefois, Aïmen Moueffek est préoccupé par la situation délicate de Saint-Etienne, actuellement 17e au classement et en position de relégable. « Le plus important, ce sont les résultats de l’équipe et ce maintien à aller chercher », a-t-il déclaré.

L’ASSE a neuf matchs à disputer dans le sprint final de la course au maintien, à commencer par celui contre la lanterne rouge du championnat, le MHSC. Une rencontre capitale que les Verts n’ont pas intérêt à rater.

Lisez aussi : Choc des relégables, un accueil particulier réservé à Cardona à Montpellier

Pour le joueur formé sous le maillot stéphanois, « c’est un match à six points, capital pour notre survie » en Ligue 1. « C’est l’opportunité pour nous de creuser l’écart avec un concurrent direct. […]. Une victoire ferait du bien à l’équipe, et nous avons à cœur de gagner à nouveau », a annoncé Aïmen Moueffek.

En cas de victoire, l’AS Saint-Etienne aurait huit points de plus que Montpellier et se rapprocherait des équipes classées devant elle, notamment Le HAC et le Stade de Reims.