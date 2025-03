OM : Adrien Rabiot capitaine face au PSG, la vraie raison !

Adrien Rabiot a été désigné capitaine de l’OM pour le Classique face au PSG, un choix surprenant alors que Leonardo Balerdi était pourtant titulaire. Voici pourquoi le club marseillais a pris cette décision.

Un retour sous haute tension au Parc des Princes pour Adrien Rabiot

Le Classique entre le PSG et l’OM a offert un moment fort avec le retour d’Adrien Rabiot au Parc des Princes, cette fois sous le maillot marseillais. Formé au Paris Saint-Germain, l’international français a quitté le club après la Coupe du Monde 2018, après des tensions avec la direction, ce qui lui a valu une relation compliquée avec les supporters parisiens.

Pour ce choc de la 26e journée de Ligue 1, l’OM a décidé de lui confier le brassard de capitaine, alors que Leonardo Balerdi, habituel porteur, était pourtant titulaire. Une décision qui n’est pas passée inaperçue. Ce choix de confier le brassard à Rabiot était avant tout un geste de soutien de la part du club phocéen. En effet, les dirigeants marseillais et ses coéquipiers s’attendaient à une réception hostile de la part du public parisien.

Ils ont alors décidé de poser un acte fort de solidarité en lui attribuant le capitanat. « Ca a été décidé avec le coach et les cadres. On connaît Adri, c’était un bon clin d’œil. Vu les chants, et caetera… Ca nous touche tous, parce qu’on est comme une famille, on est tous ensemble », a expliqué Amine Gouiri au micro de DAZN. « C’est parce que quand quelqu’un est en difficulté, dans mon équipe, ma famille, les autres doivent s’unir à cette personne, j’ai parlé avec Balerdi (l’habituel capitaine, NDLR) de ça, et il m’a dit qu’il était partant, à d’autres aussi et tout le monde était d’accord », ajoute Roberto De Zerbi

Comme l’a souligné Valentin Rongier avant la rencontre : « Ce n’est pas lui qui monte au Parc, c’est nous tous. S’il se passe quoi que ce soit, toute l’équipe sera touchée et ce sera à nous d’être à ses côtés ». Un message fort envoyé par l’OM pour protéger son joueur et affirmer l’unité du groupe face à l’adversité.