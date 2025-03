PSG-OM : Une polémique évitée autour d’Adrien Rabiot, la Ligue 1 contrainte de faire marche arrière

Le retour d’Adrien Rabiot au Parc des Princes pour affronter le PSG sous le maillot de l’OM aurait pu provoquer une vive controverse. Un visuel publié par la Ligue 1 pour promouvoir le Classique a été jugé inapproprié et rapidement supprimé après concertation avec le Paris SG.

PSG-OM ; Un retour explosif pour Rabiot au Parc des Princes

Formé au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot a quitté le club en 2019 après une fin de parcours mouvementée, refusant une prolongation de contrat pour rejoindre la Juventus gratuitement. Son départ avait laissé un goût amer aux supporters parisiens, d’autant plus que le milieu de terrain a souvent affiché des relations tendues avec son club formateur.

Son choix de signer librement à l’OM à l’été 2024 a encore ravivé les tensions, faisant de lui l’un des joueurs les plus attendus, et sûrement les plus sifflés, au Parc des Princes ce dimanche. Pour promouvoir ce choc PSG-OM, la Ligue 1 a publié un visuel mettant en avant la venue d’Adrien Rabiot à Paris, un choix qui n’a pas tardé à faire réagir. Face aux critiques des supporters parisiens et après concertation avec le PSG, l’instance a décidé de retirer la publication, jugée trop maladroite.

Certains internautes ont dénoncé le paradoxe de la LFP, qui sanctionne les débordements dans les stades, mais alimente involontairement les tensions avec ce type de communication. Conscients du climat explosif autour de l’international français, le PSG et l’OM restent vigilants pour éviter tout débordement.

Un accueil hostile de la part des supporters parisiens est attendu, et des mesures de sécurité renforcées seront mises en place pour que la rencontre se déroule sans incident. Malgré cette polémique évitée de justesse, l’ambiance promet d’être électrique au Parc des Princes.