Mercato Stade Rennais : Habib Beye scelle l’avenir de Mikayil Faye

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, met la pression sur Mikayil Faye pour obtenir plus de temps de jeu. Le jeune défenseur sénégalais du SRFC ne comble pas encore les attentes de son entraîneur.

Mercato Stade Rennais : Mikayil Faye se relance au SRFC

Mikayil Ngor Faye a retrouvé une place dans le groupe du Stade Rennais et a même débuté la rencontre face au RC Lens lors de la 26e journée de Ligue 1 (défaite 1-0). Le défenseur sénégalais a profité de l’absence de Lilian Brassier, blessé, pour montrer son potentiel à Habib Beye et le convaincre afin d’obtenir plus de temps de jeu.

Depuis son arrivée sur le banc du SRFC en remplacement de Jorge Sampaoli, Habib Beye s’efforce de mettre en place une équipe performante et mise sur des joueurs en forme. Mikayil Ngor Faye n’entre pas pleinement dans ses plans en raison de la forte concurrence à ce poste et de ses performances moins convaincantes. L’ancienne pépite du FC Barcelone cirait déjà le banc sous la houlette de Jorge Sampaoli.

On espérait que l’arrivée de Habib Beye à Rennes redonnerait du temps de jeu à Mikayil Faye. Mais la situation du défenseur sénégalais n’a pas évolué. Depuis l’arrivée de l’ancien coach de Red Star, il n’a fait que deux apparitions avec le Stade Rennais face au RC Strasbourg (1-0) lors de la 20e journée de Ligue 1 et maintenant face au RC Lens.

En conférence de presse après la rencontre face au Racing Club de Lens, Habib Beye a salué la performance de son jeune joueur et lui demande de faire plus d’efforts. Toutefois, le retour de Lilian Brassier va encore changer la donne pour Mikayil Faye. « Il a joué parce que Lilian était blessé et il a montré toutes ses qualités, celles qu’on voit à l’entraînement… C’est un joueur très facile avec le ballon mais il peut parfois avoir une forme de nonchalance… Il sait ce qui lui manque pour être au très haut niveau et être régulier. », a expliqué Habib Beye.

Mikayil Faye devra donc travailler pour s’imposer au Stade Rennais. Sa place dans l’équipe n’est pas garantie et dépendra de ses performances.