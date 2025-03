OM : Le verdict tombe pour Ismaël Bennacer avec l’Algérie

Touché à la cuisse, Ismaël Bennacer n’a pas pu participer au match contre le PSG ce dimanche. Et le milieu de terrain algérien de l’OM ne bougera pas durant cette trêve internationale.

OM : Ismaël Bennacer ne rejoindra pas l’Algérie

L’Olympique de Marseille a dû composer avec un nouveau coup dur avant le Classique contre le Paris Saint-Germain. Déjà privé de Pierre-Émile Höjbjerg, blessé au mollet, l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi a été contraint de revoir sa composition d’équipe en raison du forfait d’Ismaël Bennacer.

Lisez aussi : PSG-OM : Bennacer, la mission et le défi de neutraliser Vitinha

Alors qu’il avait fait le déplacement avec ses coéquipiers et qu’il était pressenti pour débuter le match aux côtés de Valentin Rongier, Ismaël Bennacer a finalement déclaré forfait en raison d’une gêne à la cuisse. « Hier, il a senti une pression musculaire. Il ne peut pas jouer. Le staff médical m’a dit qu’il ne pouvait pas jouer. C’était un grand risque. On a déjà Höjbjerg blessé. Ce n’était pas la bonne solution de jouer avec lui », a expliqué De Zerbi au micro de DAZN avant la rencontre.

Ce forfait compromet également la convocation d’Ismaël Bennacer en équipe nationale d’Algérie pour la trêve internationale. Selon La Provence, le joueur de 27 ans restera à Marseille pour se soigner et préparer la fin de saison avec ses coéquipiers. Le staff médical de l’OM a jugé préférable de le laisser au repos afin d’éviter une blessure plus grave.

Lisez aussi : OM : Ismaël Bennacer, plus qu’un problème qu’une solution ?

L’OM espère ainsi que Bennacer sera rétabli au plus vite afin de pouvoir compter sur lui pour les prochaines échéances. Le club phocéen est toujours en course pour une place en Ligue des Champions et aura besoin de toutes ses forces vives pour atteindre cet objectif.