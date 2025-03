ASSE : Dissolution des MF91 et GA92, les supporters ripostent face à la menace

Menacés de dissolution par le gouvernement, les Magic Fans et les Green Angels, deux groupes de supporters de l’ASSE, lancent une opération de mobilisation et de soutien à leur cause, le jour du match contre le PSG, lors de la 27e journée de Ligue 1.

ASSE : Procédure de dissolution engagée contre les Magic Fans et les Green Angels

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a engagé une procédure de dissolution à l’encontre de cinq groupes de supporters ultras, parmi lesquels les Magic Fans (MF91) et les Green Angels (GA92) de l’ASSE. Ces deux groupes de supporters stéphanois devront se présenter devant une instance juridique pour défendre leur cause avant que le gouvernement ne prenne sa décision finale.

Plusieurs voix, dont celles du sénateur de la Loire, Pierre-Jean Rochette, du député de la première circonscription de la Loire, Pierrick Courbon, et du Maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau se sont élevées pour dénoncer ce projet de dissolution, mais leurs objections semblent être restées sans écho.

Les MF91 et les GA92 lancent un appel à l’union sacrée de tous les supporters de Saint-Etienne

De leur côté, les Magic Fans et les Green Angels organisent un rassemblement populaire afin de démontrer au gouvernement leur importance dans la ville de Saint-Etienne, dans la vie du club stéphanois et, plus largement, dans la société.

Ils ont invité tous les supporters stéphanois et la population locale à se joindre à eux le samedi 29 mars à 12h, place Jean-Jaurès à Saint-Etienne, quelques heures avant le match contre le Paris Saint-Germain prévu à Geoffroy-Guichard à 19h.

L’appel au rassemblement des ultras de l’ASSE est soutenu par les slogans suivants : « Le Chaudron ne se dissout pas » et « Touche pas à mes Kops ».