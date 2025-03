ASSE : Le maire de Saint-Étienne s’oppose fermement à la dissolution des Ultras

Les supporters de l’ASSE traversent une période délicate. Alors que le ministère de l’Intérieur envisage de dissoudre plusieurs groupes de supporters en France, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, a exprimé son opposition. Il défend les Magic Fans et les Green Angels, piliers de l’ambiance à Geoffroy-Guichard.

ASSE : Une menace de dissolution qui inquiète à Saint-Etienne

D’après Le Parisien, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, souhaite dissoudre cinq groupes ultras en France. Parmi eux, les Magic Fans et les Green Angels, les deux principaux groupes de supporters de l’ASSE. Cette annonce a suscité une vive réaction à Saint-Étienne, où ces supporters jouent un rôle central dans l’identité du club. Gaël Perdriau, maire de la ville, n’a pas tardé à réagir, en dénonçant une décision qui, selon lui, ne ferait qu’aggraver la situation.

Lisez aussi : ASSE : Dissolution des GA et MF, les supporters des Verts reçoivent un soutien de taille

« On nous a fait installer plus de 250 caméras dans le stade pour sanctionner seulement les responsables… À quoi bon alors ? », s’est-il interrogé, en remettant en cause la logique de cette mesure. Selon Perdriau, dissoudre ces groupes ne mettra pas fin aux débordements, bien au contraire. « Ça compliquerait encore plus la gestion des débordements, priverait les autorités d’interlocuteurs, déstabiliserait l’organisation des déplacements à l’extérieur et affaiblirait l’ambiance qui fait de Geoffroy-Guichard un stade à part », a-t-il ajouté.

Lisez aussi : ASSE : Dissolution, une bonne nouvelle tombe pour les supporters de Saint-Etienne

Les supporters stéphanois, reconnus pour leur ferveur, sont une part essentielle du club et de son histoire. La dissolution de leurs groupes poserait aussi la question de la structuration du soutien à l’AS Saint-Etienne et pourrait rendre la gestion des tribunes plus compliquée. Reste à savoir si le gouvernement ira jusqu’au bout de cette mesure controversée, qui risque de provoquer une large contestation parmi les supporters français.