Mercato OL : Caqueret révèle les raisons cachées de son départ

Transféré par l’OL à Côme pendant le mercato hivernal, Maxence Caqueret fait des révélations sur son départ du club rhodanien, son club formateur qu’il avait intégré en 2011.

Mercato : Maxence Caqueret regrette son départ de l’OL, sur un déclin

En proie à des difficultés financières, l’OL a été contraint de procéder à des ventes et de réduire son effectif pléthorique lors du dernier mercato. Maxence Caqueret figure parmi les nombreux joueurs qui ont quitté le club rhodanien cet hiver. Il a été transféré à Côme, en Serie A italienne, pour un montant de 15 millions d’euros, hors bonus. Il lui restait pourtant encore un an et demi de contrat avec son club formateur.

Lisez aussi : OL Mercato : Après Caqueret, le départ de Nemanja Matic se rapproche

Deux mois après son transfert, le milieu de terrain de 25 ans revient sur les coulisses de son départ de l’OL, club qu’il a rejoint en 2011. « Ce n’est pas la fin que j’imaginais. Partir après deux mois sans jouer, c’est difficile à accepter. C’était une période compliquée pour moi », a-t-il confié sur Free.

Caqueret : « J’étais prêt à partir, j’avais envie d’un autre projet »

Néanmoins, Maxence Caqueret n’en veut ni à Pierre Sage (l’entraîneur de l’époque), ni à son club de cœur. Il avoue avoir lui-même demandé à partir pour des raisons personnelles. « Des choix ont été faits et je sais que je n’étais pas à mon meilleur niveau, d’où mon envie de me tourner vers un autre projet. J’appréhendais un peu mon départ de l’Olympique Lyonnais, car après douze ans dans le même club, le changement peut faire peur. Mais j’étais prêt à partir », a-t-il expliqué.

Lisez aussi : ASSE-OL : Le derby retour très attendu a enfin une date !

Engagé par le club dirigé par Cesc Fabregas jusqu’en juin 2029, Maxence Caqueret s’est rapidement adapté en Lombardie. Néanmoins, il restera toujours un Gone. « L’OL, quoi qu’il arrive, restera le club de ma ville. C’est là où j’ai passé les plus belles années de ma carrière jusqu’à présent », a-t-il déclaré en conclusion.

L’ancien joueur de Lyon a déjà été titularisé à sept reprises avec Côme en neuf apparitions en Serie A. Il n’a pas encore marqué de but, mais a délivré deux passes décisives.