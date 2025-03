ASSE-OL : Le derby retour très attendu a enfin une date !

Le derby entre l’AS Saint-Etienne et l’OL est l’un des plus fervents de la Ligue 1, et cette année, il ne manquera pas de passion. Ce choc régional entre les Verts et les Gones, qui se déroulera au mois d’avril, s’annonce déjà comme l’un des moments forts de la saison.

ASSE-OL : Une rivalité historique entre deux villes

Le duel entre l’AS Saint-Etienne et l’OL dépasse largement les frontières du football. Il s’inscrit dans une rivalité bien plus profonde entre deux villes aux histoires très différentes. Saint-Étienne, cité ouvrière, a longtemps été le symbole du labeur et de la classe ouvrière française, développée autour de ses mines de charbon et de ses manufactures.

Lyon, quant à elle, a prospéré grâce à son commerce et à son industrie textile, se forgeant une image de métropole bourgeoise et commerçante. Cette distinction économique et sociale entre les deux villes a donné naissance à une rivalité intense, toujours présente aujourd’hui. Dans le football, ce n’est pas seulement la victoire qui compte, mais aussi la suprématie régionale.

Le match entre l’ASSE et l’OL est un combat bien plus large, ancré dans l’histoire des deux villes. Le derby retour entre Saint-Étienne et Lyon est programmé pour le dimanche 20 avril à 20h45 au stade Geoffroy-Guichard, un lieu de tous les excès pour les supporters des deux équipes. Cette rencontre s’annonce cruciale dans la course au maintien et à l’Europe, avec seulement quatre journées restantes à disputer après ce match.

À l’heure actuelle, Lyon reste l’équipe dominante sur les dernières saisons, ayant remporté de nombreux derbys depuis 2017-2018. L’AS Saint-Etienne, en revanche, est bien déterminée à inverser la tendance et à raviver sa gloire passée. Ce derby est donc un tournant pour les deux clubs, tant sur le plan sportif que émotionnel.

Ce choc historique aura lieu juste avant les fêtes de Pâques. Le résultat pourrait bien lancer une dynamique importante pour la fin de saison des deux équipes, dans un championnat où chaque point compte.