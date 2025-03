OL : Manchester, une solution trouvée pour les supporters de Lyon

La direction de l’OL et les supporters du club ont finalement trouvé un terrain d’entente pour le voyage en Angleterre lors du match retour de la Ligue Europa contre Manchester United à Old Trafford.

L’OL cède à la pression de ses supporters et organise le déplacement à Manchester

L’OL affrontera Manchester United le jeudi 17 avril, lors du match retour des quarts de finale de la Ligue Europa, au « Théâtre des rêves ». À cette occasion, le club rhodanien pourra bel et bien compter sur le soutien de ses supporters. Ces derniers avaient sollicité la direction du club afin d’organiser le déplacement outre-Manche pour cette rencontre décisive, qualificative pour les demi-finales.

Leur demande a finalement été acceptée. Selon les informations d’Olympique et Lyonnais, « un package vol aller-retour plus billet pour le match contre Manchester United à Old Trafford a été mis en ligne ces dernières heures ».

L’Olympique Lyonnais propose un package pas accessible à tous !

L’initiative du club rhodanien est louable, car il avait initialement décidé de ne pas organiser le voyage dans le nord de l’Angleterre, avant de se raviser. Cependant, le tarif n’est pas à la portée de tous les supporters. D’après le média spécialisé, il faudra débourser la somme de 725 € pour participer au voyage organisé par l’OL.

Grande mobilisation pour le math aller à Lyon

Bien avant le match retour à Manchester, les supporters des Gones s’apprêtent à remplir le Groupama Stadium pour le match aller, tout aussi déterminant. Près de 30 000 billets avaient déjà été vendus le mardi 18 mars, selon la source, soit la moitié de la capacité du stade de Lyon. Pour rappel, le match aller est prévu dans une vingtaine de jours, précisément le jeudi 10 avril (21h).