OL : Ligue Europa, l’entraîneur de Manchester United lance déjà le choc contre Lyon

L’OL s’est qualifié face au FC Steaua Bucarest et affrontera Manchester United en quarts de finale de la Ligue Europa. L’entraîneur des Mancuniens a annoncé la couleur concernant la double confrontation prévue en avril.

OL-Manchester United : Ruben Amorim annonce un duel physique

Vainqueur du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa face au FC Steaua Bucarest (1-3), l’OL a validé sa qualification lors du match retour à Lyon, jeudi, en s’imposant à nouveau (4-0). L’équipe de Paulo Fonseca croisera donc Manchester United en quarts de finale. Le match aller est prévu le jeudi 10 avril au Groupama Stadium à Décines, et le retour à Old Trafford une semaine plus tard.

Avant ces deux rendez-vous qui ouvriront la voie des demi-finales, Ruben Amorim, l’entraîneur de Manchester United, sait à quoi son équipe doit s’attendre face à l’Olympique Lyonnais. « Je pense que ce sera un match différent de celui contre la Real Sociedad. Contre Lyon, ce sera un match physique », a-t-il déclaré après la qualification des Diables Rouges.

« Ils jouent dans un championnat très physique, comme le nôtre. La qualité n’est peut-être pas la même, mais l’engagement physique est là. Nous devrons trouver une autre façon de gagner ce match », a ajouté le technicien portugais.

Le coach de Manchester United encense l’OL et son entraîneur

Ruben Amorim a ensuite adressé un message à son compatriote Paulo Fonseca, qu’il affrontera dans quatre semaines : « L’OL a un très grand entraîneur, je le connais assez bien. J’apprécie beaucoup le travail de Paulo », a-t-il souligné, tout en indiquant que sa priorité est pour l’instant la Premier League.