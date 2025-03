OL : Ligue Europa, le rêve caché de l’Olympique Lyonnais révélé !

Malick Fofana, le joueur le plus décisif de l’OL, a dévoilé le rêve des Lyonnais de décrocher le trophée de la Ligue Europa, lors de sa présence en conférence de presse d’avant-match ce mercredi,

Ligue Europa : L’OL aux portes des quarts de finale

L’OL a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue Europa la semaine dernière. L’équipe de Paulo Fonseca s’est imposée face au FC Steaua Bucarest en Roumanie (3-1).

Malick Fofana, auteur d’un doublé, a sorti l’Olympique Lyonnais du piège tendu par Elias Charalambous, l’entraîneur du club roumain. En effet, le FCSB a tenu Lyon en échec (1-1) jusqu’à la 86e minute, avant les deux buts du jeune ailier des Gones.

Fort de son avance du match aller, l’OL doit maintenant confirmer sa qualification, jeudi (21h), au Groupama Stadium. Avec un match nul ou même, au pire des cas, une défaite d’un but d’écart, les Lyonnais seront en quarts. Ils croiseront ensuite la Real Sociedad ou Manchester United.

Malick Fofana : « Tout le monde y pense, nous sommes sur le bon chemin »

Entre-temps, Malick Fofana a dévoilé le rêve caché des Gones. « Cette compétition est très importante pour nous parce qu’on veut aller le plus loin possible », a-t-il déclaré dans un premier temps, avant d’annoncer la couleur. « Tout le monde y pense, nous sommes sur le bon chemin », a-t-il ensuite glissé en pensant au trophée.

Mais l’OL ne veut pas brûler les étapes. Elle veut avancer pas à pas. « Est-ce qu’on en parle dans le vestiaire ? Oui, tout le monde y pense, mais on pense d’abord au match de jeudi et on verra après », a précisé Malick Fofana.

Il est à noter que le joueur de 20 ans est le meilleur buteur de l’équipe de Lyon en Ligue Europa, grâce à 6 buts marqués en 8 matchs.