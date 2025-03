RC Lens : Will Still fait aussi bien que Franck Haise au RCL

Arrivé l’été dernier sur le banc du RC Lens, Will Still a su imposer sa patte malgré un contexte difficile. À huit journées de la fin de la saison, son bilan est presque identique à celui de Franck Haise lors de sa première saison en Ligue 1.

RC Lens : Will Still, un parcours quasi identique à celui de Haise

En 2020-2021, après 26 journées, le RC Lens de Franck Haise affichait 40 points avec 11 victoires, 7 nuls et 8 défaites. Quatre ans plus tard, Will Still présente un bilan presque similaire avec 39 points (11 victoires, 6 nuls, 9 défaites). Une performance remarquable, surtout au vu des difficultés rencontrées cette saison.

Contrairement à Haise, qui avait pu s’appuyer sur un effectif stable, l’entraîneur des Sang et Or a dû composer avec de nombreuses blessures, des suspensions et un mercato hivernal qui a affaibli son groupe. Malgré ces obstacles, il est parvenu à maintenir une dynamique positive et à faire jeu égal avec son prédécesseur.

Will Still partage avec Franck Haise une même philosophie : un football intense et offensif. Sous sa direction, Lens conserve son identité de jeu et continue à rivaliser avec les équipes du haut de tableau. Si cette progression se confirme, il pourrait bien être l’homme capable d’assurer la continuité du projet lensois.