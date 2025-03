RC Lens : Le joker de luxe de Will Still déjà en difficulté au RCL

Le RC Lens connaît une saison particulière avec un Will Still privé de plusieurs joueurs qui ont quitté le club cet hiver. Pendant ce temps, d’autres voient leur saison se jouer entre le terrain et l’infirmerie. C’est le cas de Wesley Saïd, qui peine à retrouver son meilleur niveau.

RC Lens : Wesley Saïd, un rôle limité dans la rotation du RCL

Arrivé en 2021 en provenance de Toulouse, Wesley Saïd a toujours été considéré comme un joker de luxe au RC Lens. Derrière des attaquants comme Loïs Openda puis Elye Wahi, il n’a jamais réellement eu sa chance comme titulaire indiscutable. Cette saison ne fait pas exception : malgré quelques entrées en jeu, il n’a toujours pas disputé un match en intégralité sous les couleurs lensoises.

Une situation qui soulève des questions sur son importance dans l’effectif. Avec seulement deux buts marqués depuis le début de la saison, Wesley Saïd peine à convaincre. Son manque de régularité, en partie dû à des blessures récurrentes, freine son impact sur le terrain. Pourtant, son dévouement et sa polyvalence ne sont pas remis en cause.

Mais dans un club ambitieux comme Lens, ces qualités ne suffisent plus pour justifier une place dans la rotation offensive. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Saïd pourrait être poussé vers la sortie dès cet été. Le RC Lens doit faire des choix financiers et sportifs, et son faible temps de jeu pourrait conduire la direction à envisager une vente.

Prolonger le joueur semble une option peu probable, à moins d’une refonte complète de son rôle dans l’effectif. Alors que Lens cherche à optimiser ses ressources, l’attaquant de 29 ans pourrait bien devoir se trouver un nouveau challenge dès la fin de la saison.