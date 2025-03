Mercato RC Lens : Will Still insiste pour recruter un international béninois

Le RC Lens s’intéresse au milieu offensif béninois, Junior Olaitan pour renforcer son attaque. Le technicien du RCL, Will Still, pousse pour son arrivée en Artois lors du prochain mercato estival.

Mercato RC Lens : Le RCL lorgne Junior Olaitan

Le RC Lens, actuellement 8e de Ligue 1 avec 39 points, veut renforcer son secteur offensif en vue de la saison prochaine. Le club artésien a perdu la plupart de ses hommes forts durant le dernier mercato hivernal et devra recruter de nouvelles pépites cet été.

Kevin Danso, Brice Samba, Abdukodir Khusanov et Przemysław Frankowski ont tous quitté le RC Lens pour poursuivre leur carrière dans d’autres clubs. Parmi les joueurs ciblés par la direction lensoise figure Junior Olaitan, un crack béninois de 22 ans qui évolue à Grenoble.

Junior Olaitan, international béninois (24 sélections, 3 buts), est sous contrat avec Grenoble jusqu’en juin 2027, club où il s’épanouit et montre de belles qualités. Ses performances en Ligue 2 cette saison (18 apparitions, 2 buts et une passe décisive) ont attiré l’attention du RC Lens, qui cherche du sang neuf pour son attaque.

Selon les informations d’Africafot, Will Still, l’entraîneur belge du RC Lens, aurait validé le profil de l’international béninois et pousse pour sa signature cet été. Toutefois, aucun contact n’a encore été noué entre le RCL et l’international béninois. Les dirigeants du Racing Club de Lens pourraient passer à l’offensive dans les prochains mois. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Junior Olaitan est estimée à 350 000 euros.