Mercato Stade Rennais : Le SRFC veut devancer le PSG pour un gros coup !

Le Stade Rennais prépare activement son mercato estival et vise un renfort de poids pour sa défense. Le club breton, sous l’impulsion de Frédéric Massara, souhaite devancer le PSG et le Milan AC sur le dossier Maxim De Cuyper, prometteur latéral gauche du Club Bruges.

Le Stade Rennais veut frapper fort sur le mercato

Après une saison en demi-teinte, le Stade Rennais veut repartir sur de nouvelles bases. Conscient des lacunes de son effectif, le club breton cherche à renforcer plusieurs postes, notamment en défense. Parmi les cibles prioritaires figure Maxim De Cuyper, un talentueux latéral belge de 24 ans.

Lisez aussi : PSG Mercato : Campos lance l’offensive pour Maxim De Cuyper

À voir ASSE : Horneland envoie un message fort à son équipe

Performant avec le Club Bruges, il s’est imposé comme l’un des meilleurs à son poste en Jupiler Pro League, et attire ainsi l’attention de plusieurs grands clubs européens. Le dossier De Cuyper est loin d’être simple. Rennes doit faire face à une concurrence de taille, puisque le PSG et l’AC Milan sont également intéressés par le joueur.

Lisez aussi : Stade Rennais : Frédéric Massara insiste pour recruter un phénomène belge !

Le latéral, connu pour son apport offensif et sa solidité défensive, correspond parfaitement au profil recherché par ces clubs. Le Stade Rennais espère toutefois prendre l’avantage en se positionnant rapidement et en formulant une offre convaincante. Le Club Bruges ne compte pas brader son joueur et aurait fixé son prix entre 20 et 25 millions d’euros.

Lisez aussi : Stade Rennais : Frédéric Massara boucle trois dossiers chauds !

À voir Mercato OM : La réponse cinglante de Benatia sur un dossier à polémique

Une somme importante, mais Rennes semble déterminé à passer à l’offensive. Ce potentiel transfert témoigne de l’ambition du club breton, qui veut renforcer son effectif avec des joueurs de haut niveau pour retrouver une place parmi les meilleures équipes françaises. Si Frédéric Massara parvient à conclure cette opération, Rennes enverrait un signal fort sur le marché des transferts, prouvant qu’il peut rivaliser avec des clubs de prestige comme le PSG.