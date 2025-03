Stade Rennais : Frédéric Massara boucle trois dossiers chauds !

Les indésirables du Stade Rennais, Leo Ostigard et Baptiste Santamaria, s’épanouissent pleinement dans leurs différents clubs. Les dirigeants du SRFC vont bientôt boucler leurs transferts définitifs.

Stade Rennais : Le SRFC scelle l’avenir de trois joueurs

Le directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara, va sceller dans les prochaines semaines le sort de trois indésirables en prêt. Écartés des plans de la direction du SRFC, plusieurs joueurs ont été prêtés à d’autres clubs pour se relancer. Certains ont réussi à s’imposer dans leurs nouveaux clubs et ne devraient pas revenir en Bretagne. Il s’agit notamment de Leo Ostigard et Baptiste Santamaria.

Arrivé à Rennes en provenance de Naples pour 7 millions d’euros, Leo Ostigard n’a pas pu combler les attentes des dirigeants rennais et a donc plié ses bagages après six mois. Le défenseur central a rejoint Hoffenheim, club de Bundesliga allemande, et retrouve son meilleur niveau. Ses belles performances poussent Hoffenheim, actuellement 14ème du championnat allemand, à envisager de lever l’option d’achat incluse dans le contrat de prêt. Selon les informations de Ouest-France, cette option d’achat s’élève à environ 10 millions d’euros.

Quant à Baptiste Santamaria, il a été prêté à l’OGC Nice lors du dernier mercato hivernal et a déjà disputé 8 rencontres toutes compétitions confondues avec les Aiglons cette saison. Le milieu rennais entre dans les plans du technicien de l’OGC Nice, Franck Haise, et devrait poursuivre l’aventure avec ce club à l’issue de son prêt. Selon Ouest-France, le club niçois envisagerait de lever l’option d’achat incluse dans son prêt, estimée à moins de 3 millions d’euros. Les deux formations pourraient bientôt entamer des négociations et parvenir à un accord.

Cependant, un autre joueur prêté va revenir au SRFC. Le défenseur central Warmed Omari, prêté par le Stade Rennais à l’Olympique Lyonnais avec une option d’achat de 10 millions d’euros lors du dernier mercato estival, va faire son retour en Bretagne à la fin de la saison, selon Ouest-France. Les dirigeants lyonnais, après avoir évalué les performances du joueur et les besoins de l’équipe, auraient décidé de ne pas lever l’option d’achat.