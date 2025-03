Mercato OM : Un phénomène marocain se rapproche de Marseille

Les dirigeants de l’OM pourraient frapper un joli coup en Allemagne lors du prochain mercato estival. Un buteur marocain pourrait rejoindre gratuitement Marseille.

Mercato OM : Mehdi Benatia déniche une pépite marocaine

L’Olympique de Marseille se bat pour terminer la saison à la deuxième place en Ligue 1 et pouvoir se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les hommes de Roberto De Zerbi sont en pleine forme et pourraient atteindre cet objectif à la fin de la saison.

Et les dirigeants de l’OM s’activent déjà en coulisses pour renforcer l’effectif en vue du mercato estival. Selon Sport Bild, un jeune talent marocain qui évolue en Allemagne serait dans le viseur du club phocéen. Il s’agit d’Ayoub Chaikhoun. Ce milieu de terrain de 19 ans évolue actuellement avec l’équipe U19 de l’Eintracht Francfort.

International U18 marocain, il réalise une belle saison avec 5 buts et 11 passes décisives en 22 apparitions avec cette formation allemande. Ayoub Chaikhoun arrive en fin de contrat en juin prochain et suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs. En Allemagne, Hoffenheim, Hanovre et Nuremberg surveillent de près sa situation.

Le jeune milieu de terrain a récemment refusé de signer son premier contrat professionnel avec l’Eintracht Francfort, ce qui laisse entrevoir un départ libre cet été. Les dirigeants de l’OM envisageraient d’accélérer le dossier dans les prochaines semaines pour convaincre Ayoub Chaikhoun de poser ses valises à Marseille.

