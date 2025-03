PSG – OM : Pierre Ménès tacle Roberto De Zerbi après le Classico

Après Luis Enrique, Pierre Ménès a réagi aux propos de Roberto De Zerbi concernant le match PSG – OM, qui estime que ce Classico a perdu de son attraction par rapport à l’écart économique abyssale qui existe entre les deux clubs.

« PSG – OM est toujours le Classique » : Ménès répond à De Zerbi

Après la défaite de son équipe face au Paris Saint-Germain (1-3), dimanche soir, en clôture de la 26e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, a expliqué la différence de niveau entre l’OM et le PSG par la puissance économique du club de la capitale. Pour le coach marseillais, cette situation a enlevé toute sa saveur à cette rivalité entre les deux formations.

« Vous appelez cela un Classico, pour moi, ce n’en est pas un », a lancé Roberto De Zerbi devant la presse après la défaite de ses hommes au Parc des Princes. « On ne peut pas comparer l’effectif et la force économique des deux clubs. Un Classico, c’est quand il y a une lutte, quand on se rend coup pour coup. J’aime la pression, mais ce n’est pas la réalité entre Paris et Marseille. Je suis peut-être fou, mais je vois les choses ainsi. Il n’y a pas de compétition, vraiment. Quand j’étais petit, c’était l’OM qui dominait, pas Paris », a ajouté le technicien italien, immédiatement repris par Pierre Ménès.

Sur sa chaîne YouTube, l’ancien consultant de Canal+ a souligné l’attente qui entoure ce choc du Championnat français. « Les jours précédents, la tension monte, les Marseillais s’entraînent au Vélodrome avec leurs supporters, et pour les supporters des deux clubs, comme pour les joueurs, cela reste un match à part », fait remarquer Ménès avant de mettre en avant le contexte particulier de cette rencontre avec, notamment, le retour d’Adrien Rabiot au Parc des Princes.

« Bien sûr, il y a un écart de niveau, il est rare que les deux équipes soient au même niveau. Même si c’était le premier contre le deuxième, cela reste un match de football. L’impact se mesure avant le match. Là, avec le retour de Rabiot, il y avait une dramaturgie incontestable autour de ce match », indique le journaliste sportif, qui pense que le nouveau coach de l’OM est passé à côté de la plaque en échouant pour la deuxième fois dans la même saison devant Luis Enrique, l’entraîneur du PSG.

« Je ne suis pas d’accord avec De Zerbi. Ce match remplit toujours sa mission, et il y a trop peu de rencontres dans notre championnat qui peuvent rivaliser avec sa portée », ajoute Pierre Ménès.