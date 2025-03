Mercato OM : Un grand buteur répond à Marseille sans détour !

L’OM avait coché le nom de Jonathan David pour renforcer son attaque. Mais l’attaquant du LOSC, en fin de contrat cet été, semble avoir d’autres ambitions. Entre la Premier League et la Liga, Marseille paraît désormais hors course.

L’OM a tenté sa chance Jonathan David, sans succès

L’été dernier, l’OM a tenté une approche pour Jonathan David, comme l’avait révélé Daniel Riolo sur RMC Sport. Cependant, le club phocéen n’avait pas les moyens financiers pour s’offrir le buteur canadien. Une situation qui a permis à d’autres clubs de s’intéresser à lui, notamment en Angleterre, où sa cote ne cesse de grimper.

Avec 23 buts cette saison, l’attaquant de 25 ans attire les convoitises. Arsenal, Tottenham et Manchester United sont en lice pour le récupérer librement en juin. Une concurrence qui complique encore plus les chances de l’Olympique de Marseille dans ce dossier.

Actuellement en sélection avec le Canada, Jonathan David a été interrogé sur son avenir. Et sa réponse est claire : « La Premier League est beaucoup plus rapide et physique que tous les autres championnats. Mais pour ma part, j’ai grandi en regardant beaucoup la Liga, c’est mon championnat préféré. J’aimerais y jouer un jour ». Un aveu qui éloigne encore un peu plus Marseille de la course à sa signature.

Si la Premier League semble être son avenir immédiat, un futur passage en Liga reste aussi une possibilité. Avec ce refus à peine déguisé de Jonathan David, Marseille va devoir se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son attaque. Le club marseillais, qui cherche un buteur capable de faire la différence en Ligue 1 et en Europe, devra surveiller d’autres opportunités sur le marché des transferts.