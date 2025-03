Mercato LOSC : Jonathan David, la décision est prise !

Le divorce se précise entre Jonathan David et le LOSC. En fin de contrat à Lille dans quelques mois, l’international canadien cherche un nouveau point de chute cet été.

Mercato LOSC : Jonathan David va quitter Lille !

Jonathan David n’a toujours pas levé le voile sur son avenir à Lille. Sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin, l’attaquant canadien alimente les rumeurs de départ. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce mardi, le prolifique buteur des Dogues a évité d’annoncer publiquement sa décision.

Lire aussi : Mercato LOSC : Jonathan David lâche une nouvelle bombe sur son avenir à Lille !

Jonathan David a indiqué qu’il reste pleinement concentré sur le match retour face à Dortmund en huitièmes de finale de Ligue des Champions. « Ma réponse sera connue en fin de saison. Moi, je veux rester concentré sur le match et seulement sur le match », a déclaré le Canadien.

Dès l’entame du huitième de finale retour de Ligue des champions entre Lille et Dortmund ce mercredi, Jonathan David a ouvert le score à la 5e minute. Mais très vite, les Allemands ont égalisé et ont ensuite pris l’avantage. Le LOSC a été éliminé par le Borussia Dortmund (2-1). Jonathan David n’a pas réussi à amener les Dogues en quarts de finale de Ligue des Champions.

« C’est une lourde déception parce que je pense qu’il y avait la place pour aller au prochain tour, débutait le Canadien. Je ne pense pas qu’ils étaient supérieurs… Je pense que c’est surtout en deuxième mi-temps qu’on n’a pas su mettre le pied sur le ballon, contrôler un peu plus le match et peut-être temporiser un peu plus. Ils ont eu beaucoup le ballon, ils ont créé des opportunités et ils finissent par marquer », a déclaré le buteur lillois.

Lire aussi : LOSC vs Dortmund : Bruno Genesio confirme trois forfaits et deux retours à Lille !

Après cette défaite en Ligue des Champions, Jonathan David et ses coéquipiers vont désormais se concentrer sur la Ligue 1. L’international canadien va passer ses derniers mois à Lille avant de plier ses bagages à la fin de la saison. Même si la prochaine destination du crack du LOSC n’est pas encore connue, tout indique qu’il ne poursuivra pas l’aventure avec les Dogues la saison prochaine. L’attaquant canadien a refusé de prolonger son contrat avec le LOSC.

Lire aussi : Mercato LOSC : La prochaine destination de Jonathan David est connue

De nombreux prétendants se positionnent pour recruter Jonathan David cet été. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, West Ham affiche un fort intérêt et le FC Barcelone resterait à l’affût. Arsenal serait sur le point de formuler une offre concrète à Jonathan David afin de s’attacher ses services lors du prochain mercato estival. Jonathan David affiche des statistiques impressionnantes cette saison avec 23 buts et 7 passes décisives en 40 rencontres toutes compétitions confondues avec le LOSC.