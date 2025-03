Mercato RC Lens : Le RCL prêt à frapper un coup à 7M€ !

Le mercato estival s’annonce mouvementé pour le RC Lens. Un attaquant de 25 ans, passé par le Toulouse FC, est dans le viseur du RCL pour le prochain marché des transferts.

Mercato RC Lens : Un nom en Bundesliga cité au RCL

Cette saison, le RC Lens peine à retrouver le niveau de ses précédentes années en Ligue 1. Non seulement les Sang et Or ont perdu leur coach emblématique, Franck Haise, mais ils ont aussi laissé filer plusieurs joueurs clés. Actuellement classé 8e avec 39 points en 26 journées, le RCL a souvent rencontré des difficultés.

Si une qualification européenne semble compromise en raison de la concurrence, le club vise une fin de saison solide. Mais déjà, Will Still prépare l’avenir en étudiant les opportunités du mercato estival. Parmi les pistes explorées, le Camerounais Nathan Ngoumou figure sur les tablettes du RCL.

Formé à Toulouse entre 2017 et 2019 avant de passer professionnel, Ngoumou évolue aujourd’hui au Borussia Mönchengladbach, où il a disputé 76 matchs. Pièce importante du dispositif de Gerardo Seoane, il sera difficile à déloger. Pourtant, selon Foot Cameroun, le RC Lens a déjà entamé des démarches pour convaincre le joueur de revenir en Ligue 1. Une entrée en jeu et un penalty provoqué pour @NathanNgoumou 🤝🤩 pic.twitter.com/RZjZRfxi73— Gladbach (@borussia_fr) January 25, 2025

Côté finances, le dossier s’annonce coûteux. Estimé à 3,5 millions d’euros après une récente baisse de régime du joueur, le club allemand ne devrait cependant pas le lâcher à moins de 7 millions d’euros. Mönchengladbach, qui l’avait recruté pour 2,5 millions d’euros à Toulouse FC, espère réaliser une plus-value sur son transfert s’il devait quitter ses rangs contre l’avis du coach.

Le RC Lens sera-t-il prêt à sortir le chéquier pour s’attacher les services de Nathan Ngoumou ? Réponse lors du mercato estival, dans une intersaison où Will Still devra composer avec un effectif moins riche que celui de son prédécesseur.