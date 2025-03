RC Lens : Pour Will Still et le RCL, le rêve est encore permis !

Le RC Lens continue de croire en ses ambitions européennes, malgré un scepticisme de Will Still en raison de la situation de son effectif. Malgré une saison en dents de scie, le club artésien reste dans la course aux places européennes et peut encore croire à une fin de saison réussie.

RC Lens : Will Still, l’homme de la situation au RCL ?

Après le départ de Franck Haise l’été dernier, le RC Lens a décidé de changer de cap en confiant les rênes de l’équipe à Will Still. L’ancien coach du Stade de Reims est réputé pour sa philosophie de jeu offensive et son management moderne, des atouts qui qu’il a su parfaitement intégrer à l’ADN lensois. Sous sa direction, le club a su conserver ses standards habituels connus sous Haise.

Lisez aussi : RC Lens : Will Still fait aussi bien que Franck Haise au RCL

À voir Mercato ASSE : Saint-Etienne prépare un été XXL, gros changements à venir !

Will Still présente un bilan presque similaire, à quelques détails près, à celui de son prédécesseur. Alors que le club a perdu du terrain dans la course à l’Europe à un moment donné de la saison, l’entraîneur artésien a lâché une déclaration teintée d’aveu d’impuissance. Et ce dans un contexte où le club a décidé de le priver de plusieurs joueurs cadres, tous transférés l’été dernier. Mais alors que le RCL a su remonter la pente après deux victoires de suite, l’espoir renaît et le discours a changé.

Lisez aussi : Will Still exulte : « Une victoire spéciale » pour un RC Lens revigoré face à l’OM

Une qualification européenne encore envisageable pour le RCL

Malgré des résultats en dents de scie, Lens reste bien placé dans la lutte pour l’Europe. Avec un championnat aussi disputé, tout reste possible pour les Sang et Or, qui peuvent encore rêver d’accrocher une place en Ligue Europa ou en Ligue Conférence. Après 26 journées, le Racing Club de Lens est 8e à quatre points de l’une des places européennes. Et pour Will Still et sa bande, il y a de la place pour aller chercher cette qualification en Europe.

Lisez aussi : RC Lens : Will Still fustige le mercato et enterre les ambitions européennes du RCL

À voir Mercato OM : 30M€ sur la table pour Balerdi, Marseille va craquer !

« Il nous reste huit matchs pour finir le plus haut possible. Il y a deux journées, tout le monde disait que l’Europe c’était terminé, patati patata. Mais on s’est accrochés, on ne va pas parler d’Europe. Essayons de bien finir la saison et le plus haut possible, je l’espère », a-t-il déclaré. Le calendrier à venir sera aussi déterminant dans cette quête. Le club stéphanois aura sur son choix des adversaires aussi abordables que difficiles à négocier.

Il y a Saint-Étienne, Reims, Brest, Auxerre, Toulouse. A eux s’ajoutent le LOSC, l’OL et l’AS Monaco. Lens devra donc montrer un visage conquérant face aux équipes concurrentes et éviter les faux pas face aux clubs de bas de tableau. La gestion de la pression et la capacité à enchaîner les victoires seront essentielles pour espérer terminer la saison sur une bonne note.