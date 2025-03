Mercato RC Lens : Le RCL fonce sur un attaquant prometteur de Bundesliga

Le RC Lens prépare activement son mercato estival et a ciblé un talent évoluant en Bundesliga. Les Sang et Or s’intéressent de près à Nathan Ngoumou, ailier camerounais du Borussia Mönchengladbach.

Mercato RC Lens : Nathan Ngoumou, un profil qui plaît au RCL

Formé au Toulouse FC, Nathan Ngoumou s’épanouit actuellement en Bundesliga sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach. L’ailier camerounais, récemment appelé en sélection, affiche une belle dynamique avec deux buts et une passe décisive sur ses sept dernières apparitions.

Lisez aussi : RC Lens : Le joker de luxe de Will Still déjà en difficulté au RCL

Une forme qui attire les regards, notamment celui du RC Lens, en quête de renforts offensifs pour la saison prochaine. Si Ngoumou enchaîne les bonnes performances, son statut au sein du club allemand pourrait être remis en question avec le retour de Franck Honorat, titulaire habituel à son poste.

Lisez aussi : RC Lens : Énorme décision du RCL en vue pour Neil El Aynaoui

Une situation qui pourrait profiter aux Sang et Or, qui avaient déjà manifesté un intérêt cet hiver. Selon les informations d’Africa Foot, le club nordiste serait prêt à passer à l’action lors du prochain mercato. Sous contrat jusqu’en 2027 avec Mönchengladbach, Nathan Ngoumou est évalué à environ 5 millions d’euros, une somme accessible pour le Racing Club de Lens.

Lisez aussi : RC Lens : Will Still conquis par sa nouvelle pépite du RCL

Cependant, les Lensois ne sont pas seuls sur le dossier. Le Fenerbahçe, club turc ambitieux, suit également de près l’ailier camerounais. Lens devra donc agir vite et convaincre le joueur de rejoindre la Ligue 1.