ASSE-PSG : Les Verts au travail, le retour de Ben Old se profile

L’entraîneur de l’ASSE avait annoncé le possible retour de Ben Old après la trêve internationale. Les images de son implication lors de la séance d’entraînement de ce lundi laissent fortement penser à sa présence dans le groupe stéphanois contre le PSG, samedi.

L’ASSE prépare activement le match face au PSG

L’ASSE a entamé sa semaine d’entraînements ce lundi en vue de préparer le match de la 27e journée de Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain. Profitant de la trêve internationale, Eirik Horneland et ses joueurs avaient effectué trois séances la semaine dernière, en l’absence de Zuriko Davitashvili, Dylan Batubinsika et Djylian N’Guessan. Ces trois internationaux feront leur retour cette semaine.

Lors de la séance du jour, Ben Old était particulièrement en forme sur les photos publiées par l’AS Saint-Etienne sur son site internet officiel. « Sous la pluie stéphanoise, les Verts ont lancé leur semaine de travail, avec en ligne de mire, la réception du Paris SG ce samedi », a écrit le club, illustrant son message avec des images de la séance d’entraînement.

À voir Stade Rennais : Une décision radicale est prise contre Kyogo Furuhashi

Lisez aussi : ASSE – PSG : Les chiffres qui annoncent un cauchemar pour Saint-Étienne

L’entraîneur des Verts avait annoncé l’imminence du retour de la recrue estivale en Ligue 1 lors de la conférence de presse d’avant-match contre le Montpellier HSC, le 14 mars dernier. « Ben Old et Ibrahima Wadji ont peut-être encore besoin d’une semaine de travail, mais ils ont gagné en volume et en confiance en leur corps », avait-il déclaré.

Finalement, le premier était absent du groupe des 20 joueurs convoqués pour affronter Montpellier HSC, contrairement au deuxième qui était présent, mais est resté sur le banc de touche.

AS Saint-Etienne : Retour imminent de Ben Old en Ligue 1 après 5 mois d’absence

Après les deux semaines de trêve, les voyants semblent au vert pour le retour de Ben Old, visiblement très impliqué lors de l’entraînement, comme l’avait souligné son entraîneur.

À voir PSG Mercato : 45M€, Luis Enrique fait rêver le Barça

Pour rappel, le Néo-Zélandais a été victime d’une entorse au genou gauche en octobre, puis opéré du ligament latéral interne et du ménisque. Il est absent depuis plus de 5 mois. 👋 Hi Ben 👨 pic.twitter.com/AfXsmxee4b— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 24, 2025

Par ailleurs, Aïmen Moueffek, touché à l’échauffement avant le match MHSC-ASSE finalement interrompu, a repris l’entraînement individuel. Quant à Augustine Boakye, il n’était visiblement pas présent. Dans ses confidences à Evect, Eirik Horneland avait évoqué « une blessure plutôt importante » pour l’ailier ghanéen, qui devrait l’éloigner du terrain pendant six semaines.