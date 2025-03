AS Saint-Etienne : Bonne nouvelle concernant les internationaux

Seulement trois joueurs de l’AS Saint-Etienne sont concernés par la trêve internationale. Mais les nouvelles sont plutôt bonnes pour ces trois Verts qui retrouveront le collectif stéphanois cette semaine, afin de préparer le match contre le PSG, samedi (19h).

AS Saint-Etienne : Davitashvili retrouve les Verts tout frais, avant le PSG

L’AS Saint-Etienne a eu trois jours d’entraînement la semaine dernière (mardi, mercredi et dimanche). Convoqués par leurs sélections respectives pendant cette trêve internationale, Zuriko Davitashvili, Dylan Batubinsika et Djylian N’Guessan étaient évidemment absents lors de ces séances.

Ils rejoindront leurs coéquipiers à partir du mardi 25 mars, afin de poursuivre la préparation du match contre le Paris Saint-Germain, au stade Geoffroy-Guichard lors de la 27e journée de Ligue 1.

International géorgien, Zuriko Davitashvili a participé au match aller des barrages de la Ligue des Nations contre l’Arménie, jeudi dernier (3-0). Toutefois, il est resté sur le banc lors du match retour disputé et remporté par la Géorgie dimanche (6-1).

L’ailier de l’ASSE sera le premier à retrouver les Verts avec une bonne dose de fraîcheur, les autres n’ayant pas encore joué leurs derniers matchs.

Batubinsika solide avec la RDC, N’Guessan impressionne avec les Bleuets

Quant à Dylan Batubinsika, il a disputé l’intégralité du match de la sélection de la RD Congo contre le Soudan du Sud, vendredi dernier. Les Léopards l’ont emporté (1-0). Le défenseur central des Verts affrontera la Mauritanie, mardi soir, si le sélectionneur français Sébastien Desarbre lui accorde à nouveau sa confiance.

Concernant Djylian N’Guessan, il était titulaire dimanche à Dax avec la sélection U17 de France contre la Finlande, lors du premier match du Tour 2 des éliminatoires de l’Euro 2025. Il a été l’auteur du 4e but des Bleuets (victoire 4-0).

Face au Danemark U17 lors du deuxième match, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne a encore été décisif. Il a marqué deux buts et délivré une passe décisive, contribuant à la victoire de la France (4-1). L’équipe dirigée par Lionel Rouxel affrontera la Grèce, mardi lors de la troisième journée, avec un Djylian N’Guessan en pleine forme. Ce qui est une bonne nouvelle pour Eirik Horneland, avant le choc contre le Paris SG.

Pour rappel, Lucas Stassin a décliné la sélection de la Belgique Espoirs pour se consacrer à l’ASSE pendant les deux semaines de trêve.

